Legendarna pjevačica Mariah Carey podržala je kućnu verziju izvedbe bivšeg nogometnog profesionalca Davida Beckhama kako pjeva njezin blagdanski klasik "All I Want For Christmas is You".

Oduševljena Mariah Carey

"Moja nova omiljena izvedba, volim vas", objavila je 52-godišnja Carey na Instagramu Victorije Beckham nakon što je podijelila potajno snimljenu izvedbu na kojoj njezin suprug pjeva hit pjesmu u kuhinji. David isprva nije bio svjestan da njegova supruga snima video kako on pjeva pjesmu dok ispija kavu i gleda u svoj mobitel.

Kada se David (47) trudio pogoditi ton, Victoria se nakašljala kako bi privukla njegovu pozornost i rekla mu: "Mučio si se s visokim tonom, zar ne?!" Na što joj je David u šali odgovorio: "Kao ti?!" Zatim se nasmiješio i otpjevao glasno: "Ti" u ritmu poznatog refrena pjesme.

"Što on ne može", dodao je u komentaru novinar i medijska ličnost Derek Blasberg, a Kelly Rowland je dodala: "Pjevaj g Davide."

Carey pripremila nešto posebno za fanove

Carey je ove godine odlučila učiniti Božić još čarobnijim. Globalna superzvijezda udružila se s Booking.comom kako bi primila dva gosta u svoj pravi penthouse u New Yorku na vrlo poseban boravak, kao i pripremila puno svojih omiljenih zimskih aktivnosti u kojima će pobjednici uživati. Za samo 20,19 dolara (144 kune), u godini kada je njezin hit "All I Want For Christmas Is You" hit broj 1 na Billboardovoj ljestvici, gosti mogu uživati u New Yorku tijekom "Mariah's Ultimate Holiday Experience".

Rezervacija je po principu "tko prvi dođe, prvi će biti poslužen" i otvara se 14. prosinca u 17 sati.

Putovanje se održava od 16. do 19. prosinca. Rezervacija uključuje sat koktela i fotografiranje za božićnu čestitku u Careyinom apartmanu u penthouseu, plus boravak od tri noći u The Plaza, Fairmont Hotelu i ulaznice za Careyin koncert "Merry Christmas To All" u Madison Square Gardenu 16. prosinca. Uključeni su letovi i transferi, piše People.