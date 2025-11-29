FREEMAIL
Maria iz ‘Gospodina Savršenog’ otkrila detalje prosidbe i zašto skriva identitet partnera

Foto: Rtl

Partner i dalje želi ostati anoniman

29.11.2025.
21:16
Hot.hr
Rtl
Maria Horvat, bivša natjecateljica showa "Gospodin Savršeni" koja je u trećoj sezoni pokušavala osvojiti srce Tonija Šćulca, danas je sretno zaručena – iako svog idealnog partnera nije pronašla pred kamerama. Maria, koja je radila na lokalnoj televiziji, online portalima te uređivala i vodila sportske emisije, otkrila je da se ljubav ipak pojavila izvan showa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marija Horvat (@mariahorvatt)

Romantična prosidba u Veneciji

Maria nedavno se pohvalila zarukama, a sada je otkrila i kako je izgledao sam trenutak. Njezin partner zaprosio ju je na njezin rođendan, 5. studenog, tijekom boravka u Veneciji. Odsjeli su u hotelu Monte Carlo iz 17. stoljeća, smještenom tik uz Markov trg, gdje je cijela soba bila ispunjena ružinim laticama, svijećama i cvijećem, ispričala je Maria za Story

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Marija Horvat (@mariahorvatt)

Zašto skriva identitet partnera?

Iako često objavljuje fragmente svog privatnog života, Maria ne otkriva tko je njezin zaručnik. Objasnila je kako se njezin partner, koji je poduzetnik i radi posao zbog kojeg želi ostati anoniman, ne želi izlagati javnosti. Dodala je da to potpuno poštuje te da žele očuvati dio intime samo za sebe.

Planovi za vjenčanje i zajednički život

Par trenutno razmatra nekoliko lokacija za vjenčanje i sve su otvoreniji mogućnosti da se ono održi na egzotičnoj destinaciji. Datum su već odredili, a Maria je otkrila i da će nakon svadbe vjerojatno nastaviti živjeti u Zagrebu iako često putuju te “svaki tjedan završe u drugom gradu”.

POGLEDAJTE VIDEO:Laura Gnjatović vratila se kući - Ovako je izgledao doček

