Maria iz ‘Gospodina Savršenog’ otkrila detalje prosidbe i zašto skriva identitet partnera

Maria Horvat, bivša natjecateljica showa "Gospodin Savršeni" koja je u trećoj sezoni pokušavala osvojiti srce Tonija Šćulca, danas je sretno zaručena – iako svog idealnog partnera nije pronašla pred kamerama. Maria, koja je radila na lokalnoj televiziji, online portalima te uređivala i vodila sportske emisije, otkrila je da se ljubav ipak pojavila izvan showa.

Romantična prosidba u Veneciji

Maria nedavno se pohvalila zarukama, a sada je otkrila i kako je izgledao sam trenutak. Njezin partner zaprosio ju je na njezin rođendan, 5. studenog, tijekom boravka u Veneciji. Odsjeli su u hotelu Monte Carlo iz 17. stoljeća, smještenom tik uz Markov trg, gdje je cijela soba bila ispunjena ružinim laticama, svijećama i cvijećem, ispričala je Maria za Story.

Zašto skriva identitet partnera?

Iako često objavljuje fragmente svog privatnog života, Maria ne otkriva tko je njezin zaručnik. Objasnila je kako se njezin partner, koji je poduzetnik i radi posao zbog kojeg želi ostati anoniman, ne želi izlagati javnosti. Dodala je da to potpuno poštuje te da žele očuvati dio intime samo za sebe.

Planovi za vjenčanje i zajednički život

Par trenutno razmatra nekoliko lokacija za vjenčanje i sve su otvoreniji mogućnosti da se ono održi na egzotičnoj destinaciji. Datum su već odredili, a Maria je otkrila i da će nakon svadbe vjerojatno nastaviti živjeti u Zagrebu iako često putuju te “svaki tjedan završe u drugom gradu”.

