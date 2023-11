Tom Ackerley, uštipnuo je za stražnjicu svoju suprugu i australsku glumicu Margot Robbie (33), poznatu po ulozi Harley Quinn u DC filmovima. Sve se dogodilo u ponedjeljak u New Yorku tijekom fotografiranja na dodjeli filmskih nagrada Gotham 2023. godine, a njezina reakcija postala je pravi hit.

Štipnuo ju za stražnjicu

Par je pozirao pored redateljice filmskog hita "Barbie Girl", Grete Gerwig, njezinog supruga Noaha Baubacha i Laure Dern u prostoriji za novinare. Glumica se odjednom krenula nekontrolirano smijati, a razlog tome bio je njezin suprug, koji ju je štipnuo za stražnjicu.

"Štipa li te on za stražnjicu?", upitala je novinarka Page Sixa, a glumica opet prasnula u smijeh.

Margot Robbie nasmijala se

"Ona je u pravu? Štipa te za stražnjicu?", nastavili su ih ispitivati i drugi novinari.

Kasnije je Page Six pitao Ackerleyja je li doista uštipnuo svoju ženu za guzu, a on im je rekao kako nije, no novinari se time ne bi složili, ipak su osobno svjedočili trenutku.

Početak njihove veze

Podsjetimo, par se zaljubio na snimanju Suite Française, a vjenčali su se 2013. godine na tajnoj ceremoniji. Prije veze bili su prijatelji i cimeri. Inače se ne vole medijski eksponirati, no nekoliko puta paparazzi su ih snimili u zajedničkoj šetnji tijekom koje su razmjenjivali poljupce.

