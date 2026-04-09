'Internet mater' o životu influencera: ‘YouTuberi su ono što su nama bili Backstreet Boysi'

Na domaćoj influencerskoj sceni, gdje se granica između privatnog i javnog briše brže nego ikad, rijetki su oni koji uspiju zadržati autentičnost bez kompromisa. Upravo tu počinje priča Margarite Tomić (45), široj publici poznate kao “Internet mater” - žene koja je zbog ''dosade'' na porodiljnom dopustu stvorila prostor iskrenosti, humora i sirove realnosti svakodnevice.

Njezin put nije bio klasičan influencerski uspon, već niz spontanih kreativnih impulsa, osobnih preispitivanja i stalne potrebe za nečim što će okupirati um i dati smisao trenucima između obiteljskog života i profesionalnih obaveza. U vremenu kada su društvene mreže još bile jednostavnije i neopterećenije algoritmima, Margot je intuitivno gradila svoj digitalni identitet, ne razmišljajući o brojkama, strategijama ili brendovima.

Danas, iza imena koje zvuči gotovo arhetipski, stoji žena koja razumije i svijet sadržaja i njegovu tamniju stranu - balansirajući između kreativnosti, majčinstva, poduzetništva i osobnih granica.

Kako je izgledao trenutak kada ste odlučili pokrenuti blog i što vas je tada najviše motiviralo?

Bila sam na porodiljnom i bilo mi je beskrajno dosadno. Godinama kasnije naučit ću da je to moj ADHD, i konstantna potreba za dopaminom. Društvene mreže dale su mi ono što nisam mogla utažiti kroz posao ili komunikaciju s društvom, prijateljima. Trebalo mi je nešto što će zaokupiti moj mozak, da nije pretjerano poduzetnički ozbiljno ni vremenski ograničavajuće jer ipak su potrebe bebe na prvom mjestu.

Jeste li tada mogli zamisliti da će vaš blog prerasti u ozbiljan posao i prepoznatljiv brend?

Nisam imala primisli da će mi to prerasti u posao, premda sam (nesvjesno, naučeno iz života uz moju obitelj u kojoj su svi poduzetnici) gotovo svaki hobi uspjela monetizirati. Kroz fakultet to je bila izrada nakita i prodaja turistima, kasnije će to biti snimanje i pisanje. Imam svoju tvrtku i radim marketing za Boutique agenciju za nekretnine koju podižem s dugogodišnjom prijateljicom, kolegicom i partnericom.

Kako su društvene mreže izgledale u vrijeme kada ste počinjali, u odnosu na danas?

Bilo je jednostavnije i algoritam nije bio tako surov. Moji interesi mijenjali su se kroz godine, općenito ne mogu zadržati isti fokus dulje od 4 godine, sve mi dosadi na neki način. U periodu od 8 godina pokrenula sam dva YouTube kanala, pisala blog, tri Instagram profila različite tematike, Tik Tok, podcast i jednu web stranicu turističke namjene. Društvene mreže mjesto su gdje se možeš reinventirati koliko god puta želiš, pod uvjetom da to znaš upakirati da publika prihvati.

Koji je bio ključni trenutak kada ste shvatili da vas ljudi počinju ozbiljno pratiti i prepoznavati?

Mislim da je to bilo u osobno najkritičnijem periodu, kada sam stvarala na tri platforme u isto vrijeme, uz dvoje djece i posao 8 -16 sati. Kasnije na psihoterapiji, jer izgoriš od toliko pritiska, shvatila sam da je stvaranje sadržaja bio moj bijeg od stvarnosti. Ironično, to je ono što bi se danas nazvalo autentičnošću.

Kako je nastao naziv “Internet mater”?

Mater u Dalmaciji znači mama. Mater je osoba koju slušaš, kojoj ne proturječiš. Naziv je smislila slučajno moja mama, aludirajući kako ništa ne slušam nego odgovore za sve tražim na internetu pa sam internet mater. Meni se to učinilo zabavnim, i eto nas.

Je li vam bilo teško izložiti privatni život i obitelj javnosti u početku?

S obzirom na to da je tad ukupni broj pratitelja na društvenim mrežama (nije bilo TikTok-a, ni YouTube shortsa, podcasta) brojio jedva tisuću ljudi nisam pretjerano razmišljala o tome. Kasnije, kad je jedan od mojih kanala dosegnuo broj od 40.000 pratitelja, počela sam osjećati nelagodu. To je nastalo prvenstveno radi djece, i nekog sumornog osjećaja da snimam jer moram. Dosegnula sam vrhunac onoga što je meni bilo zanimljivo, to je naučiti video editing i razmišljati kao režiser. Onog trenutka kad sam osjetila tu nelagodu, počela sam osjećati i zamor. Pojavilo se pitanje koje si postavlja svaki prosječan konzument digitalnog sadržaja - zašto to uopće radiš? Ugasila sam kanal, ostavila videosnimke za našu privatnu arhivu, i koncentrirala svoje stvaranje isključivo na sebe. Tada je nastao podcast.

Vaša djeca su danas starija – kako oni gledaju na vašu online prisutnost i vaš rad? Jeste li s njima ikada razgovarali o granicama dijeljenja njihovog života na društvenim mrežama?

Današnjoj djeci YouTuberi i TikTokeri su ono što su nama bili Backstreet Boysi ili Spice Girls. Njima je to sve jako zabavno i cool. Pričamo o tome što znači izlaganje privatnosti na društvenim mrežama, i koje posljedice nosi sa sobom. Nisam sigurna koliko točno još mogu razumjeti od onoga što im govorim, ali sigurna sam u jednu stvar - znam više o toj tamnoj strani od većine roditelja jer sam ju osjetila na svojoj koži i mogu razgovarati na njihovom nivou.

Koliko je danas moguće živjeti isključivo od društvenih mreža i kako izgleda ta poslovna strana?

Danas se može puno bolje živjeti od toga nego kada sam ja počinjala. Pravila igre se stalno mijenjaju i broj pratitelja nije najvažnije mjerilo koje je potrebno za ostvariti unosne suradnje. Mišljenja sam da je to izuzetna odskočna daska, potpuno besplatan alat koji može donijeti puno toga, ali je ujedno kao divlja životinja koju trebaš utrenirati. Možete zaraditi dvije do tri prosječne plaće mjesečno, ali ste stalno u visokoj frekvenciji. Fluktuacije opsega posla su prisutne kao i u bilo kojem drugom poduzetničkom okviru, morate izdavati fakture, paziti na PDV, isplatu plaće, suradnike i rokove. Ima perioda kada vam na račun ne sjedne ni cent, pa odjednom imate 10.000 eura. Bilo da sami kreirate kampanje i ideje u koje se sponzori mogu uklopiti ili čekate da vam stigne upit za sudjelovanje, influencer marketing je danas ono što je prije 20 godina bila televizija ili billboard. Dodatno, ovo može biti jako usamljen posao. U početku radite sami, smišljate sami, snimate sami, editirate, pišete, fotografirate samostalno. Borite se sa svojim nesigurnostima sami, ispred milijunskog auditorija.

Kako birate suradnje i koliko vam je važno da se poklapaju s vašim vrijednostima? Što nikada ne biste promovirali?

Moja publika to definira. Ljudi koji stoje iza profila, i koji su odlučili pokloniti svoju pažnju. Mogu raditi samo ono što znam i imam kapaciteta uklopiti u svoj narativ. Ta sposobnost, kapacitet se dijeli na one koji su vještiji i one koji su manje vješti. Ja bih se smjestila u one manje vješte, jednostavno ne znam kako bih ispričala tu priču na način na koji brand želi da ju ispričam. To nekad može biti doslovno jedna preispeglane rečenica koju je važno istaknuti i koju ne bih izgovorila da mi život ovisi o njoj jer nije moj stil. Ako ne možemo naći zajednički jezik u tonu komunikacije određene poruke, posao ne mogu prihvatiti, i jednostavno odbijem. Dogodi se da mi pristupi brand s kampanjom koju sam nebrojeno puta prozvala lošim, samo jer spadam u kategoriju influencera čija je publika interesna skupina. Ako prihvatim takvu suradnju, makar cijena bila 50.000 EUR za jedan video, mogu se pozdraviti s onime što sam gradila sve ove godine, a to je moj stav i osobni integritet.

Kada ste influencer sve djeluje idilično. No, koje su negativne strane – što vam najteže pada u ovom poslu?

Ja uvijek imam jedan ''postojan'', normalan posao uz ovo. Lako se to provjeri na LinkedIn, i tamo sam influencer. Držim to kao svoju sigurnosnu mrežu na koju se uvijek mogu nasloniti ako napravim zaokret. Jer zaokret ne mora nužno biti profesionalne prirode - može biti bilo kakav privatno težak trenutak. Rastava, smrt člana obitelji ili nešto treće. Trenutak kada više niste skroz svoji, ne osjećate se da bi to dijelili s prijateljima, posebice ne s nepoznatim ljudima na internetu. Netko se lakše nosi tako da sve prolazi javno, netko se povuče u sebe. Društvene mreže ne opraštaju ako vam se ne da, nema godišnjeg ni bolovanja. Sve to može biti sadržaj, ako vam se hoće. Ja sam uvijek jednom nogom vani iz influencer marketinga kao takvog, u isto vrijeme zaljubljena u storytelling i priču koju vidim i u najbanalnijim situacijama. Mislim da nikada neću prestati stvarati sadržaj na društvenim mrežama i, samo će se način na koji radim i tema o kojoj pričam mijenjati.

Kako se nosite s kritikama i negativnim komentarima na internetu?

Imam 45 godina i odrasla sam na otoku. U Dalmaciji su kritike i otrovni komentari ukalupljeni u svaku poru odgoja djece, i kasnije odraslog života. Imaš ideju - glupa ti je. Znaš nešto - nemaš ti pojma. Imaš problema s mentalnim zdravljem - idi kopat. Dosadno ti je - idi radit nešto. Do dvadesete sam razvila sposobnost primiti otrovnu kritiku i vratiti ju natrag u najfinijem mogućem obliku pasivne agresije. To je jedini način da te puste na miru. Na kisele komentare najčešće odgovaram ljubazno i argumentirano. Nepristojne brišem. Ostalo odnese voda ispod mosta.

Smatrate li da su influenceri danas pod većim pritiskom nego prije nekoliko godina?

Iskreno ne razmišljam o tome nimalo. Sigurno je puno zahtjevnije jer je algoritam sve suroviji, traži se sve više angažmana, a već smo sve vidjeli, i reakcije na reakcije smo vidjeli. Pritisak je onoliki koliko dozvoljavaš da bude, kao i kod svakog posla. Jedina razlika jest ta što je ovdje jako teško distancirati se od proizvoda kojeg prodaješ, jer proizvod je tvoja osobnost.

Da danas krećete od nule, biste li nešto napravili drugačije?

Da je baba muško, zvala bi se Duško ha-ha. Obožavam ovu staru narodnu. Svašta bih napravila malo drugačije, ali ništa baš veliko. Sve je moralo biti tako kako je bilo. Možda bih preskočila snimanje s djecom jer to zbilja nije bilo potrebno, s druge strane teško sam mogla to izbjeći s obzirom na to da su mi bili pod nogama stalno i zapravo sam jedino to živjela neko vrijeme.

