Naime, Marco je prije tri godine je krenuo intenzivno snimati za YouTube, a svoj prvi video objavio je prije deset godina. "Prvi video sam snimio još kao dijete, s 12 godina. Nije došao do velikog broja ljudi i nije baš imao smisla jer sam bio dijete. Prije tri godine, 2019., krenuo sam intenzivno snimati i to mi je postao posao. Nikada mi nije bilo stalo do toga da se probijem, nije se nikada radilo o tome. Više se radilo o tome da dokažem samome sebi, to su inat i želja da se bavim nečim za što su mi drugi rekli da nikad neće biti moguće. Da im pokažem da mogu. Nije mi stalo konkretno do brojeva kao brojeva", rekao je za Index.