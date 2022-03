Iako je Angelina Jolie pristala na svakodnevno testiranja na droge, čini se da joj ostatak ekipe ipak nije vjerovao u potpunosti. Odlučili su joj dodijeliti stručnjaka koji bi je "doveo u red". Bio je to Bobby Klein, a njegova je uloga bila dvojaka - prvo je dovesti u odličnu fizičku spremu što se tiče izgleda i onog što je trebala izvesti u filmu, a drugo pripaziti da ne radi gluposti te je zabaviti. Producent Larry Gordon bio je alergičan na njegovu prisutnost jer. Klein je često od glave do pete bio obučen u crno, a zbog svoje bijele kose i bijele brade činio se zastrašujuć. Jedno je vrijeme ljudima davao krpe govoreći im da će ih to štititi od raka. Od Jolie je tražio sulude stvari. Želio je da se ona kupa u mlijeku, forsirao je uvrnute oblike meditacije, joge i ostalog spiritualnog "šabu-dabija". Uskoro su ga izbacili sa seta, a suradnja s Jolie nikad nije bila bolja. Uz otkaz, dobio je i brojne optužbe za seksualno zlostavljanje redateljeve asistentice.