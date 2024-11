Mamu Grubnić svi dobro znaju, ali tata se skriva od kamera: Evo kako izgleda, i da, bez Photoshopa

Marko Grubnić (41), poznat po svojom ekstravagantnom imidžu koji privlači pažnju medija, često dijeli brojne trenutke iz svog privatnog života, ali ne otkriva sve. Primjerice, o obitelji i ljubavnim odnosima rijetko kada priča. Njegova majka Brankica redovan je i ponosan gost na njegovim društvenim mrežama, često dijeleći trenutke podrške i bliskosti s njim. Poznato je i kako dijele sličan osjećaj za estetiku, a Marko ne krije da prije objavljivanja zajedničkih fotografija na Instagramu kroz filtere prođe i svoju majku.

Foto: Luka Klun/Pixsell

S druge strane, otac Veljko ostaje tih i neprimjetan, vodeći povučen život daleko od očiju javnosti. Poznato je kako je tata Veljko već godinama u mirovini, koju je zaradio radeći u Garešnici u jednoj tvornici opeke. Dok se Marko i Brankica ne libe dijeliti svoje zajedničke trenutke, Veljko se rijetko kada pojavljuje na fotografijama.

Usprkos tome što o Veljku malo znamo, njegova prisutnost u Markovom životu igra značajnu ulogu o čemu je javno i pričao. ''Apsolutno se nikad ne svađamo i ne bih mogao ni zamisliti da se posvađam s roditeljima. Mislim da bi mi to bilo nešto najgore. Uvijek smo sve rješavali razgovorom, i to prijateljskim razgovorom'', rekao je Marko svojedobno za 24 sata.

Foto: Luka Klun/Pixsell

O samozatajnom Veljku tada je progovorila i majka Branka: ''Suprug me uvijek vidi takvu kakva jesam, nikad me nije vidio primjerice bez uređenih noktiju. A na odjevne kombinacije sad više uopće ne reagira. Ali voli me vidjeti sređenu'', rekla je svojedobno za spomenuti portal.

