Društvene mreže gore od komentara na Prljinu promuklost. Ako ste sinoć pratili Eurosong, zasigurno ste to i sami primijetili.

I Duško Ćurlić koji je za HTV prenosio spektakl,potvrdio je isto. Za Slobodnu Dalmaciju dodao je kako Prlji treba skinuti kapu na odrađenom nastupu, s obzirom na to da je pio čajeve danima kako bi mu glas bio bolji.

Ipak, grupa Let 3 se s tim ne slaže i smatra takve izjave dezinformacijama.

"Ma odakle to, kakva upala grla?! To nije točno, šire se dezinformacije. Imao je suho grlo. Pio je čaj i čuvao glas, kao i svi ostali", poručili su za 24 sata.

No, pratitelji showa su kolektivno komentirali kako je riječki roker u polufinalu zvučao puno lošije nego na Dori.

"Kao da je glas malo zadrhtao ovdje…", "Kažu da je Prle bolestan", "Da, čuo sam", "I s drhtavim glasom su bili bolji od 98 posto konkurencije…", "I scenski i režija puno bolje Dora. Izostao klimaks", "Nemalo drhtao. Torcida je sretna"… samo su neki od brojnih komentara.

Da je upravo nastup Let 3 dominirao u sinoćnjem polufinalu govori i podatak da je ta snimka najgledanija na službenom eurovizijskom YouTube kanalu od svih sinoćnjih izvedbi sada već s preko 700 000 pregleda i da je, naravno, broj 1 u trendingu.

Ono što smo gledali na nastupima Leta 3 diljem Europe, uoči odlaska na samo natjecanje sada se ponovilo i u Liverpoolu.

Od trenutka samog nastupa na eurovizijskoj pozornici pa do proglašenja ulaska u finale, a pogotovo nakon toga, društvene mreže gore, domaći i svjetski mediji nižu hvalospjeve i natječu se tko će kreativnije opisati ono što smo sinoć vidjeli. Let 3 je uoči nastupa dobio podršku i niza svojih kolega glazbenika poput Severine, Vatre, Detoura, Luke Nižetića, Damira Urbana, Luce i mnogih drugih, kao i brojne poruke podrške i čestitke iz cijele regije.

‘’‘Mama ŠČ!’ je kakafonija u najboljem smislu te riječi!’’, napisao je u svom opisu pjesme i predstavljanju Let 3 web magazine Pop Bitch koji je na svoju naslovnicu stavio upravo sliku Let 3, a favoritima ih je uoči polufinala proglasio i ugledni britanski dnevni list The Guardian.

Nakon polufinala Mrle je u ime benda izvlačio poziciju za nastup u finalu i izvukao poziciju u drugoj polovici showa. “Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu programa, takozvani ‘second hand’. To je puno bolje nego u prvoj, ali ja sam znao da ću to izvući. Ja to vidim, imam laserske oči. Uvijek najbolje za nas, najbolje ili ništa”, izjavio je tom prigodom Mrle.