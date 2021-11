"Dinastija Gucci", najiščekivaniji film ove godine, u kina dolazi 2. prosinca. Brz uspon i strmoglavi pad, doza osvete, prstohvat ljubomore i sve začinjeno hladnokrvnim ubojstvom kinematografski je recept koji će mnoge prikovati uz filmska platna.

Cijela priča počela je s mladim Guccijem koji nije želio nastaviti snove svog oca

Cijela povijest velike obitelji počinje jednim imenom - Guccio Gucci. Guccio se rodio 1881. u Firenci, u vrlo skromnoj obitelji. Njegov je otac po struci bio kožar, a mladi se Gucci nije želio baviti tim poslom te je otputovao u London i Pariz gdje je radio kao perač posuđa, konobar i recepcionar samo kako bi se mogao prehraniti.

U prestižnom londonskom hotelu Savoy upravljao električnim dizalom, što je za to vrijeme bila veoma poželjna pozicija. U dizalu kojim je upravljao talijanski mladić vozile su se mnoge slavne osobe, od Moneta, preko Churchilla do Monroe.

Upravo su njihovi luksuzni koferi i kovčezi nadahuli Guccija na poslovni pothvat. Naime, kada se mladi Gucci vratio u Toskanu, isprva je radio u tvrtki koja se bavila izradom kožne prtljage, a kada je zaradio dovoljno novca, 1921. godine osnovao je modnu kuću Gucci, koja nije niti nalik onoj kakvom je danas smatramo. U to se vrijeme, njegova se modna kuća sastojala tek od jedne obrtničke radionice u kojoj je zapošljavao samo najbolje zanatlije.

Prisjetio se Gucci aristokrata s kojima se susretao dok je radio u luksuznom hotelu pa je njegova prtljaga imala mnoštvo detalja iz jahačkih sportova, a upravo će ti detalji uskoro postati njezin prepoznatljivi dekorativni elementi.

Trgovina u luksuznoj rimskoj trgovačkoj ulici Via Condotti otvoren je 1938. godine.

Famozna mokasinka sa zlatnim kolutovima prvi je put kreiran 1932. godine, a kako je vrijeme odmicalo, postala je jedna od najpopularnijih cipela svih vremena.

Složna braća kuću grade?

Modno carstvo Guccijevih paralelno s ocem, gradili su sinovi Aldo, Ugo, Vasco i Rodolfo te kćer Grimalda koji su luksuzne trgovine otvorili u Londonu, Parizu i New Yorku, ali nije sve išlo "kao po loju". Svatko je htio voditi posao na svoj način pa su tako iz posla otišli Ugo, Vasco i Grimalda, a cijela se kuća našla u rukama Alda i Rodolfa.

Guccijev sin Aldo predstavio materijal koji će uskoro postati zaštitni znak cijele kuće - svinjsku kožu. Upravo je u tom razdoblju proizvedena prva torba s bambusovom drškom, nadahnuta oblikom sedla.

Rodolfo je 1951. otvorio prvu trgovinu u Milanu, u ulici Via Montenapoleone. U to vrijeme, zeleno-crveno-zelena mreža postala je zaštitni znak tvrtke. Godine 1953. godine, Aldo Gucci otvorio je prvu američku trgovinu u hotelu Savoy Plaza u New Yorku, a samo 15 dana nakon otvaranja trgovine u New Yorku, veliki Guccio je preminuo.

Aldo se odlučio preseliti u New York i na taj način kontrolirati međunarodno širenje i branding Guccija, dok se Rodolfo trudio postati slavni glumac, nezainteresiran za razvoj očeva modnog carstva. Nakon propale glumačke karijere, Rodolfo se odlučio vratiti u Italiju, a Aldo je postao veliko ime u svijetu modne industrije. Kako je obiteljski biznis rastao, tako su uskoro svoj dio kolača poželjeli i druga braća i sestre Gucci.

Kobna greška i neslavan kraj Guccijevih sinova

Fatalnu pogrešku Aldo je počinio lansirajući Gucci Accessories Collection koja je uključivala privjeske, upaljače i olovke sa logotipom dvostrukog G. Tako je nestao imidž nedostupnog luksuza, ali i milijuni s bankovnih računa članova obitelji. Bogataši su do tog trenutka željeli nositi Gucci ne zato što im je potreban, već zato što ga nisu mogli nositi obični radnici.

Do još većeg problema dolazi kada Aldov mladi sin, Paolo, poželi pokrenuti još jeftiniju liniju dodataka Gucci Plus. Aldo to, naravno, odbacuje, a Paolo mu sprema osvetu.

Na jedan od sastanaka došao je sa skrivenim kazetofonom i uspio snimiti detalje sastanka nakon kojega je američko tužiteljstvo podignulo optužnicu protiv Alda Guccija. Sud je osudio njegovog oca na godinu dana zatvora. Godine 1983. umire Aldov brat Rodolfo, a svoj dio od 50% ostavlja sinu Mauriziju.

Paolo je, shvativši što se događa, podignuo niz optužnica protiv Maurizija, optuživši ga da je krivotvorio dokumente kako bi se dokopao bogatstva. S obzirom na to da nisu uspjeli dobiti bitku s Maurizijem, Aldo i njegovi sinovi prodali su svoj udio arapskoj investicijskoj banci Investcorp.

Sam na čelu poljuljanog carstva

Maurizio se tako našao sam na samom vrhu, no, prava priča tek kreće. U modno carstvo Guccijevih stigao je karizmatični i iskusni Tom Ford, u vrijeme kada je zbog Maurizijevih istupa tvrtka bila na rubu bankrota. Nakon pune tri godine odbor je uspio uvjeriti Maurizija da preda carstvo u zamjenu za 140 milijuna dolara, a Ford je postao kreativnim direktor modne kuće. Njegova prva kolekcija bila je usredotočena na glamur jet-set-a i postigla je kritičan i komercijalni uspjeh, a slavne osobe poput Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez i Madonne zablistale su u njegovim komadima na crvenom tepihu.

Dok je tvrtka, na čelu s Fordom, ostvarivala značajne rezultate, Maurizio započinje život s ljubavnicom Paulom Franachi. Zgrožena načinom na koji je njezin muž vodio tvrtku i saznavši za preljub, Patrizia Reggiani, Maurizijeva zakonska žena, odlučuje uzeti stvar u svoje ruke.

Carstvo kojem je konačan pad zadala jedna žena

Patrizia niti najmanje nije skrivala da se želi “riješiti” Maurizija. Štoviše, otvoreno je govorila da ga želi ubiti, tražeći od svoje posluge i prijatelja da joj nađu nekoga tko će to napraviti.

Giuseppina Auriemma, bivša vlasnica trgovine, preko hotelskog portira Ivana Savionija pronašla je bivšeg mehaničara Benedetta Ceraula, koji je pucao na Guccija. Četvrti u toj smrtonosnoj spletki bio je Orazio Cicala, bivši upravitelj pizzerije i tvrodokorni kockar, koji je poslužio kao vozač plaćenom ubojici.

Nakon Maurizijeva ubojstva Patrizia i djevojčice preselile su se u elegantan stan iz kojeg je izbacila Maurizijevu ljubavnicu. Dana 31. siječnja 1997., predala se policiji. Kad su je došli uhititi, nosila je gomilu zlatnog nakita, dugački kaput od kanadske kune i Guccijevu torbu.

Premda se ona izjašnjavala nevinom, na suđenju je dokazano da je za ubojstvo bivšega supruga unajmila profesionalnog ubojicu, dugovima pritisnutoga vlasnika pizzerije Benedetta Ceraula te mu platila 375 tisuća dolara. U studenom 1998. osuđena je na 29 godina zatvora, koje su nakon žalbe smanjene na 26 godina.

Iz zatvora je izašla 2016. godine, osam godina ranije - zbog dobrog vladanja.