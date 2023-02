"Opljačkanoj turistici iz Hrvatske koja je boravila u resortu na Mauricijusu vraćene su stvari", započinje članak portala s Mauricijusa.

Turistica iz Hrvatske je nitko drugi nego Maja Šuput Tatarinov koja je početkom ove godine sa suprugom Nenadom i sinom Bloomom otputovala na odmor na Mauricijus. Već drugu večer boravka u resortu su je opljačkali.

'Njih može biti baš briga za mene i moje stvari'

Kako je ispričala za 24 sata, Šuput kaže da "nije imala potrebu pričati o tome jer je putovanje bilo toliko prekrasno da nije htjela umanjiti ljepotu tog mjesta izoliranim slučajem koji se može dogoditi bilo kome i bilo gdje na svijetu."

"Policajci su došli u našu vilu da mi to sve vrate, tražili su me zatim da se fotkamo da imaju, mislila sam, za uspomenu i dugo sjećanje. No oni su se valjda pohvalili u postaji jer su stvari našli vrlo brzo, u samo dva dana", rekla je Maja.

Nije se, kaže, nadala da će ih tako brzo pronaći.

"Mislila sam da je to nemoguće u jednoj zemlji u kojoj smo se svi jedva sporazumjeli, a realno, njih može biti baš briga za mene i moje stvari, ali eto svi oni koji su na fotografiji radili su na tom slučaju dva dana. Ljudi su dali sve od sebe da pronađu moje stvari i pronašli su ih, na moje iznenađenje. Bili su vrlo srdačni i taj Mauricijus mi je odmah postao još draži", poručila je Maja.

"Mi smo otišli na večeru u restoran u resort i tad su stvari ukradene. Naravno, bila sam tužna zbog toga, tužni smo i kad manje stvari nestanu, bez nekakve emotivne vrijednosti, a ove stvari su je imale. Tako je i moja sreća bila veća kad su ih našli, a počinitelja strpali u zatvor", govori.

Portal s Mauricijusa naveo je da se radilo o stvarima u iznosu od 23.000, no Maja kaže da je cifra preuveličana.

"Malo su pretjerali. Nisu oni upoznati s cijenama takvih brendova, a sat je i star. Dobila sam ga na poklon od supruga Nenada 2018. godine nakon što su mi moj ukrali u Zagrebu. Naravno, radi se o velikom iznosu, ali ne o tako velikom iznosu. Torbicu sam si sama kupila", govori Maja i ističe kako na kraju nije bitan ni iznos nego ono što ti predmet znači.