Dominik Livaković definitivno je zvijezda utakmice Hrvatska-Japan. Vatrenima je, obranivši tri penala, osigurao četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Utakmicu je vjerno pratila i njegova majka, Manuela Skoblar.

"Osjećaji su mi se iz stotinke u stotinku miješali, smijala sam se, plakala, plakali smo na glas svi k'o da je ne'ko umro. Ne, mislim, ne mogu opisati, do dugo u noć sam plakala, ali od sreće. Nek' plačem i dalje na taj način, briga me", rekla je za HRT.

S Dominikom se čula nakon utakmice.

"Ne znam, to je to, to je moja ljubav, moje dijete", poručila je.

Manuela je svom sinu oduvijek najveća podrška. Veliku je pažnju medija izazvala i 2018. godine, na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Tada je društvenim mrežama kružila fotografija Livakovića u društvu majke Manuele i tadašnje djevojke, a danas supruge Helene.

Obožavatelji ovog napetog sporta proglasili su tada Manuelu "najzgodnijom mamom na prvenstvu".

Pažnju je privukla i na sinovom vjenčanju u lipnju ove godine, na koje je obukla bež haljinu.

Inače, Manuela je u rodu s legendarnim napadačem jugoslavenske reprezentacije Josipom Skoblarom koji je nakon igračke karijere ostvario uspjeh i kao trener Hajduka, a danas vodi popularnu obiteljsku konobu u Zadru.

Dominika je dobila u braku s bivšim državnim tajnikom Zdravkom Livakovićem, nakon kojeg je upoznala zadarskog poduzetnika Krešu Dijana s kojim ima troje djece.