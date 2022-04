Prošlo je više od godinu dan otkako je Maja Šuput postala majka i rodila sinčića Blooma (17. ožujka), a sada je listu Story otkrila i to da do njegova dolaska na svijet zapravo nije znala što je to ljubav.

"Ma, ta količina ljubavi i brige ne može se ni s čim mjeriti. Nikada više neću nikoga tako voljeti", kazala je naša slavna pjevačica u uvodu i otkrila kakve je Bloom prirode:

"Veseljak. To dijete nikad ne plače. On bi se samo igrao, stalno se smije. Postao je vrlo energičan i živahan. Voli sve ljude. Uopće mu nije problem i da je sto novih ljudi oko njega. Obožava se kupati, to nam je omiljen ritual.

Na mater je. Voli biti na putu i u hotelu. Nigdje ne spava kao u hotelu. Jako voli jesti. Mislim da bi pojeo i opanak. Uživa u hrani - od ribe, mesa, poriluka', rekla je ponosna majka i opisala kako se u novoj ulozi snašao suprug Nenad Tatarinov:

"Sada mi je daleko važnije kakav je otac nego suprug. A divan je tata. Najzahvalnija sam što je normalan čovjek koji je prihvatio to da su vikendom, kada pjevam ili vodim program, on i Bloom prisiljeni biti sami.

Ali imaju svoj muški princip, igraju se, klopaju, vesele se. Bloom nije zahtjevno dijete, super se provode kada me nema. Odu na tržnicu, u šetnju, Nenad ga uspava", zaključila je Maja u razgovoru za Story.