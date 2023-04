Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (43) gostovala je u HRT-ovoj u emisiji "Kod nas doma" te je Barbari Kolar ispričala kakvo joj je bilo razdoblje tijekom korone, kada je nosila trudnoću te naposljetku i rodila.

Maja je također priznala da je svjesna činjenice da nije mlada postala mama, ali da nije korone, kaže, ne zna kad bi se njoj majčinstvo dogodilo.

'Ovako sam se smirila, ležala...'

"Ja sam osoba koja je stvarno nešto radila u koroni. Odradila sam pošten posao. S obzirom na moj tempo, a tu je bilo 250 dana spavanja van kuće, mislim da moje tijelo ne bi moglo… Ovako sam se smirila, ležala, odmorna i napravila najbolju moguću stvar", ističe pjevačica.

Razlog dolaska u emisiju bio je život bez pametnog mobitela, što Maja ne može ni zamisliti.

"Moj pokojni tata je došao doma s nekakvom centralom koja je išla u auto, slušalica je bila veća od moje glave. Stari je pričao na telefon i kad nije pričao, samo da se s tramvaja vidi. Ja sam išla u školu i već sam imala mobitel. Ali nije to onda bilo ni približno bitno kao danas. Danas ga smatram dijelom moga tijela. Ne pada mi na pamet da ga ostavim ni na godišnjem", rekla je Maja.

Maja priznaje da jako voli Instagram, to joj je i privatna i poslovna platforma, a na odmorima voli dati ljudima koji nisu na godišnjem malo sunca i mora.

Koliko su stvarna putovanja takva kakvima ih Maja predstavlja na društvenim mrežama, upitala ju je voditeljica, na što je Maja rekla:

"Kunem ti se životom, da je ljepše uživo nego što se meni da posnimiti. Ja snimim kad imam neku rupu. Pogotovo kad imaš dijete, onda mobitel ne možeš baš uzeti kad ti se prohtije. Kad sam bila sama, bez bebe, onda sam mogla to češće i više."

'Bloom stvarno ima slika'

I ona ima slika iz perioda kad je bila mala, ali ni približno fotki koliko ih već sada ima dvogodišnji Bloom.

"Moje su fotke bile u boji, ali su to albumi pa listaš. Nema toga puno, gledam kako su me obukli… Ali to je bilo tako. Moje dijete jednog dana će reći da sam ga lijepo oblačila. Bloom stvarno ima slika", govori Šuput, kojoj se nikad nije dogodilo da je bila tri puta na godišnjem u jednom mjesecu.

"Prošle godine sam pregorjela od posla, zaklela sam se da ću neke stvari odbaciti i stopirati. Pretjerala sam ja 20 i nešto godina, ali prošla me dokusurila.

Muž je rekao da svake godine to kažem. Ali, sad je tome kraj. Sad se kreće punom parom. Svadbe i koncerti", priča Maja, koja uspijeva više stvari odjednom raditi, a kaže da joj telefon olakšava sve.

I u trudnoći nije besposličarila. Dobro se sjeća dana kada se vratila na posao nakon porođaja.Nije svaki dan idila, nije svaki dan lako.

"Vratila sam se na posao nakon 29 dana, mislila sam da mi se duša odvojila od tijela od tuge", zaključila je Šuput.