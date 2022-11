VRHUNSKI POGLED / Maja Šuput nabacila oskudni bikini, pa se izvijala na pijesku: 'E tako to naša Maja radi i svaka joj čast!'

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov sa suprugom Nenadom i sinčićem Bloomom uživa u Dubaiju u luksuznom hotelu. Ona je pratiteljima na Instagramu podijelila svoju seksi fotografiju. "Dobro jutro", napisala je uz objavu na kojoj pozira ležeći i izvijajući se na pješčanoj plaži odjevena u bijeli monokini koji je izvrsno istaknuo njene zanosne obline i savršenu figuru. "E tako to naša Maja radi i svaka joj čast!", "Dobro jutro maca", "Lijep početak jutra", poručili su joj oduševljeni fanovi. Maja je objavila i snimke luksuznog hotela, u kojem noćenje iznosi od 7.000 do 50.000 kuna, te se pohvalila i prvoklasnom gastronomskom ponudom. Ona je otkrila da je obitelj Šuput Tatarinov većinu dana provela na plaži, a njen suprug okušao se i na dasci, no pao je u vodu nakon par trenutaka. "Tata u akciji", napisala je Maja uz video koji prikazuje njenog supruga kako pada u more.