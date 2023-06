Pjevačica i poduzetnica Maja Šuput na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju s kolegicom Ninom Badrić i glumcem Goranom Bogdanom.

"The party s mojom sexy Ninom Badrić i najcool tipom ikad Goranom Bogdanom. Sliku je opalio ni manje ni više nego gradonačelnik Pule, kojeg smo udavili da nije dobro slikao, ali eto nije ispalo loše", napisala je Maja na svom Instagramu.

Čini se da su se na partyju sjajno zabavljali, a kako i ne bi kada se poznaju dugi niz godina. Podsjetimo, prije osam godina šuškalo se da su Nina i Goran u vezi. Bilo je to u vrijeme kada su snimali spot za Nininu pjesmu "Dan D". Romansa nikada nije službeno potvrđena, ali je Nina u to doba prokomentirala glasine.

"Spajali su me različiti mediji s muškarcima koje nikada nisam upoznala u životu. Niti im ruku dala, niti im pružila, tako da… Što god ja rekla, to se neće pisati, jer ako se već napiše sve, a da se mene ne pita, kako da ja to onda demantiram?", izjavila je svojedobno Nina.

Podsjetimo, markantni Hercegovac trenutno je u vezi s 11 godina mlađom djevojkom, glumicom Jovanom Stojiljković. Imali su svoje uspone i padove, no čini se da ih je serija "Područje bez signala" ponovno spojila.

Poznato je kako Bogdan ne komentira svoj privatni život te je jednom prilikom izjavio: "Super da pitate jer mi se čini da ti mediji puno bolje znaju od mene, kako se meni čini. Ja inače ne komentiram svoj privatni život i mislim da to svi znaju".

Ljubio je poznatu pjevačicu, ali i kćer naše političarke

Prije 13 godina bio je u kratkoj vezi s nekadašnjom pjevačicom E.T.-ja Lanom Klingor Mihić, no ta zbog niza faktora nije uspjela.

"Tih šest mjeseci, koliko smo bili u vezi, bilo je prelijepo razdoblje, no život ide dalje, a nas smo se dvoje zbog brojnih obveza rijetko uspijevali viđati i graditi vezu. Na kraju smo sjeli kao odrasli 30-godišnjaci i zaključili da je bolje da ostanemo prijatelji. Kako i ne bismo kad je Goran jedna vrlo normalna, stabilna i topla osoba koja je bila uz mene u važnim životnim situacijama", rekla je.

Nakon Lane, ljubio je Bogdan i kćer domaće političarke Vesne Pusić, redateljicu Dianu Oniunas-Pusić, a jednom prilikom je glumac rekao da su ostali super prijatelji nakon veze.