HI, BARBIE! / Maja Šuput isfurala 'osvetnički' outfit Kim Kardashian, ali s razlikom koja nikom nije promakla: 'Opa, bez grudnjaka?'

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov (43) u četvrtak je zabavljala posjetitelje novog shopping centra na istoku Zagreba. Šuput se od glave do pete obukla u ružičasti kombinezon koji je istaknuo njenu vitku figuru. Kako bi se dodatno pohvalila kombinezon, Maja se dobro i nakitila pa je promijenila look koji je "isfurala" Kim Kardashian. Naime, Maja bi izgledala kao reality zvijezda Kim prije tri godine u fazi nakon razvoda od trećeg supruga Kanyea Westa, kada je bila vjerna samo brendu Balenciaga. Kao što je to česti slučaj kod Kiminog bujnog poprsja, s ovim tankim materijalom se borila i Majina bradavica, a to su primijetili i njeni pratitelji na Instagramu. "Opa, bez grudnjaka??", "Majo, uvijek lom kada si ti", "Napravila je baš dobru atmosferu", "Svaka ti čast Majo, bilo je ludilo", nizali su se sami komentari podrške i hvale. U galeriji pogledajte izdanje naše Šuputice i usporedite ga sa slavnom Kim...