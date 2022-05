Tjedan dana nakon što je preminuo njezin otac, hrvatski vaterpolist Ronald Lopatny, influencerica Maja Lena Lopatny je za Story ispričala kako se nosi s gubitkom oca.

"Moj tata je najbolji čovjek kojeg sam upoznala. Rastanci su uvijek teški, ali znam da bi njemu srce bilo puno zbog svih ljudi koji su mu odali počast svojim dolaskom i na komemoraciju i na sprovod. On živi kroz mene jer sve što znam, znam zahvaljujući njemu", rekla je Maja. Istaknula je kako joj je prva riječ koju je izgovorila bila "tata".

Najveća podrška nakon gubitka oca Maji je njezina majka, glumica Mia Begović. Ona joj je, kako kaže, dala jedan važan savjet.

"Dan po dan, sat po sat... I ljubav je spona koja živi vječno."

Govor je održala u suzama

Maja je na očevoj komemoraciji održala govor koji je izmamio suze prisutnih.

"Tata nas je napustio 5. svibnja, a svi znamo koji je bio njegov broj na kapici - 5. I nije se predao. Borio se do kraja te odlučio otići jer više nije mogao, ali rekao mi je da je u životu ostvario sve što je i želio. Beskrajno sam ponosna na njega kako se borio. Borio se tako jer je njegov sportski duh ono što je on zapravo."

"Uvijek mi je pričao kako je, baveći se sportom, postigao sve što je želio, osvojio sve što je želio, stekao divne prijatelje i proputovao cijeli svijet. Moj je tata najbolji čovjek kojeg sam upoznala i bez obzira na sve njegove sportske uspjehe, mene je smatrao svojim najvećim. Ja sam mu bila motiv i razlog življenja. A on je dio mene i kroz mene će zauvijek biti s nama."

"I koliko god nam je sada svima teško, nema odustajanja jer moj tata na to ne bi pristao. Želim da me gleda odozgo i da bude ponosan na mene kao što sam ja na njega. A naša bezgranična ljubav ne poznaje svjetove i ona će živjeti zauvijek. On je uistinu legenda hrvatskog vaterpola, ali prije svega divan čovjek i najbolji tata na svijetu. Tata, volim te najviše, zauvijek", zaključila je Maja.