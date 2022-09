Influencerica Maja Lena Lopatny je kćer poznate hrvatske glumice Mije Begović i pokojnog Ronalda Lopatnyja. Majin otac preminuo je u svibnju ove godine nakon duge i teške bolesti.

Ronald bi 19. rujna napunio 78 godina, a Maja je tim povodom objavila niz zajedničkih fotografija i napisala emotivnu posvetu.

"Ne postoje te riječi za nas... nijedna nije dostatna da opiše našu ljubav i odnos... Samo sada znam da svaki moj udah nije isti bez njega, da srce više ne kuca jednako i prvi njegov rođendan kojeg danas ne slavimo zajedno je samo još jedan podsjetnik u nizu na blagoslov za svaki trenutak kojeg smo imali priliku provesti skupa... ali nikad nije dovoljno jer samo mi smo znali što je to... Jedino što znam je da su takve ljubavi pokretač života i da ne poznaju svjetove. Kako je on meni jednom napisao za moj rođendan: tvoj tati je uvijek uz tebe, da te gleda i čuva zauvijek. I znate svaki put kad pogledam u nebo to osjećam i znam da me čuva, a to je moja najveća snaga za nastaviti dalje na ovom svijetu. Neopisivo fališ najdraži. Volim te bezgranično i znam da ti to znaš... tvoja Majči. I kako si mi obećao, jednoga dana ćemo opet biti zajedno i nastaviti gdje smo stali", napisla je Maja Lena.

Podsjetimo, Mia i Ronald bili su u braku od 1990. do 1996. godine i Maja im je jedino dijete. Dok je išla u srednju školu živjela je s ocem, a posljednjih godina živi i radi na Korčuli.