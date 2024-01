Kao dijete poznatih roditelja, Maja Lena Lopatny često je bila u fokusu javnosti. Međutim, posljednjih godina, malo se toga moglo čuti o 32-godišnjoj magistrici novinarstva, bivšoj televizijskoj voditeljici i PR menadžerici.

Umjesto da ostane u medijima, prije sedam godina pronašla je svoj profesionalni put u turizmu, a osim uspjeha na poslovnom planu, čuvala je tajnu iz privatnog života.

Kći glumice Mije Begović (61) i zlatnog olimpijca Ronalda Lopatnyja, koji je preminuo prije dvije godine, s partnerom Karlom Šeparovićem očekuje u lipnju rođenje prvog djeteta.

Upravo to je bio povod da Maja Lena podijeli više o ovom sretnom razdoblju te prvi put pozira s partnerom i budućim ocem svog djeteta.

Za časopis Gloria, otkrila je i detalje o svojoj karijeri, žaljenju zbog odlaska iz medija te reakciji svoje majke Mie Begović na vijest da će postati baka.

"Presretni smo, ovo su nam najljepši životni trenuci. Uistinu se osjećam blagoslovljeno, i tek sada mogu razumjeti žene koje su postale majke. Osjećaj da se jedan novi život razvija u nutrini je apsolutno očaravajuć. Iznimno je pratiti sve promjene koje se događaju iz dana u dan – u tijelu, srcu i psihi. U potpunosti se razotkriva još jedan aspekt koji do sada iskustveno nisam poznavala. Nakon što je stigla i liječnička potvrda trudnoće, bila sam u stanju velikog pozitivnog šoka kojeg je teško uopće objasniti, počela sam se tresti i plakati od sreće. Naravno, za trenutak potpune spoznaje o samoj trudnoći ipak treba proći određeni period vremena, da osvijestiš razdoblje koje je pred tobom", istaknula je presretna Maja Lena.

No, nakon prvotne sreće uslijedile su i prve trudničke tegobe. Maja je u dva navrata bila čak i nakratko hospitalizirana.

"Nažalost, imala sam dosta jake mučnine i povraćanja u prvom tromjesečju trudnoće. U tim trenutcima najbitnije mi je bilo da znam da je sve u redu s bebom i da je to, unatoč tome što je jako iscrpljujuće za organizam, potpuno normalno. Jednako tako, svi liječnici su me uvjeravali da će mučnine proći - što je na kraju i bilo tako. Mučila me i nesanica, no to je nešto s čime sam se već naučila nositi", ispričala je buduća majka koja danas više nema nikakvih tegoba, a ono što je najvažnije, s bebom je sve uredu.

Iako je nedavno otkrila spol djeteta, javno ga nije željela iznositi kako ne bi pokvarila iznenađenje svojim najbližima. Dodala je kako joj u konačnici spol nije niti važan, te da joj je, kao i svakoj budućoj majci, najvažnije da je beba zdrava i da dobro napreduje.

Maja je otkrila i kakvo ime ona i suprug planiraju dodijeliti djetetu: " Ime još nemamo, oko toga se tek trebamo dogovoriti, ali sigurno je da će biti kratko i unikatno.".

Maja ističe da je Karlo čovjek kojeg je odabralo njeno srce, postavši tako njezina najveća podrška i oslonac, uz obitelj i prijatelje. Iako Karlo nikada nije želio biti dio javne scene, poštuje sve elemente Majinog života pa tako i interes medija za njezin privatni život. Njegova podrška bila je ključna i tijekom teškog razdoblja, nakon što je život oduzeo Majinog voljenog oca, Ronalda Lopatnyja, nakon dugotrajne i teške bolesti.

Maja je otkrila i kako je, kada je saznala za trudnoću, najprije kontaktirala svog supruga Karla, a na pitanje o vjenčanju odgovorila je kako će, s obzirom na okolnosti, taj dio još malo pričekati.

Maja je istaknula da od majke dobiva veliku podršku.

"Velika mi je podrška i pomoć u ovim trenutcima. Nastoji me ohrabriti pred svim izazovima i strahovima koje majčinstvo nosi, s obzirom na neizvjesnost vremena u kojem živimo i budućnosti u kojoj će dijete odrastati", kazala je Maja Lena koja ne može dočekati trenutak kada će se ostvariti u majčinskoj ulozi.

