MAJA LENA LOPATNY DIRLJIVOM PORUKOM GANULA PRATITELJE: ‘Imamo nas, a za ostalo ćemo lako’

•Mam ❤️ #00.00 je a znaš mene. Želim ti da naša pozornica života zauvijek bude ispisana ljubavi i podrškom kao i do sada, da bude prepuna šala i smijeha (Svijet pokrećemo osmijehom, zar ne?🥂) puna topline i ljubavi, naših “dubokoumnih razgovora” i analiza, mira i mudrosti, naravno tvojih nezaobilaznih “juhica”, epskih rečenica i zaključaka..💃da i dalje budeš sve ono što jesi, da i dalje s takvih žarom i ljubavi voliš ovaj svijet i da u svaku novu pobjedu ideš s osmijehom i sa svojim ogromnim lavljim srcem, samo onako kako ti znaš. Imamo nas, a za ostalo ćemo lako. I naravno kakva bi rođendanska slika bila ako ne “mutna”, ionako ti takve najviše voliš, a mi znamo zašto..pitala si me šta radim? E, paaa sad znaš.. nije ju bilo lako iskopati 😂#tb Neka ti je najsretniji…i znam da će ti se sve želje ispuniti jer kao što si me oduvijek učila život je čudo. S tobom to sigurno je. Voli te tvoj general M. I Maz, naravno..• #HappyBDayMam 🍾🥂🎉#SamoLjubav ❤️