Maja Cvjetković više ne skriva novog partnera: Zajedno su otputovali pa otkrili kako uživaju

Bivša Miss Hrvatske Maja Cvjetković (40) iskoristila je početak nove godine za putovanje. Svojim pratiteljima na Instagramu otkrila je da uživa u Vatikanu, a posebnu pažnju privukla je fotografija na kojoj pozira u prisnom zagrljaju svog novog partnera, bankara Murata Doyurana. Čini se da nakon turbulentnog razdoblja i novih poslovnih uspjeha, Maja punim plućima uživa u novom poglavlju svog života.

Maja je sa svojih nekoliko tisuća pratitelja podijelila niz fotografija i videozapisa iz srca Vatikana, no najviše reakcija izazvala je prva fotografija u objavi. Na njoj Maja i njezin partner Murat poziraju zagrljeni na vrhu kupole bazilike svetog Petra. Odjevena u elegantan crni kožni komplet, bivša misica nije skrivala osmijeh.

Osim romantične fotografije, Maja je objavila i kadrove veličanstvene unutrašnjosti bazilike, prikazujući njezinu monumentalnu arhitekturu i umjetnička djela. Uz objavu je ostavila i promišljen opis koji otkriva njezin doživljaj ovog posebnog mjesta. ''Vatikan -- malo mjesto s velikom poviješću. Ne moraš biti vjernik da bi osjetio njegovu umjetnost, simboliku i utjecaj koji je ostavio na svijet“, napisala je Cvjetković. Njezini pratitelji bili su oduševljeni prizorom, a ispod objave su se zaredali brojni komentari podrške u obliku srca.

Novo poglavlje nakon izazovne godine

Ovo putovanje dolazi kao kruna na period velikih promjena u Majinu životu. Nakon što je sredinom 2024. godine javnosti postao poznat njezin razvod od poduzetnika Andrije Kevića, s kojim ima kćer Vitu, Maja je okrenula novu stranicu. Krajem 2025. godine preuzela je odgovornu poziciju projektne direktorice.

Usporedno s poslovnim uspjesima, Maja je ponovno pronašla i ljubavnu sreću. Svoju vezu s bankarom turskog porijekla, Muratom Doyuranom, potvrdila je prošle godine.

