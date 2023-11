KONAČNO / Magazin People proglasio Patricka Dempseya najseksepilnijim muškarcem u 2023. godini: Mnogi se slažu da je predugo čekao na tu titulu

'Drago mi je što se to događa u ovom trenutku mog života', kaže glumac Patrick Dempsey. 'Lijepo je imati priznanje, ali to mi daje platformu da to iskoristim za nešto pozitivno.'