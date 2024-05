Jedna od najljepših holivudskih glumica Penelope Cruz proslavila je 50. rođendan, a uz mnoge čestitke koje je primila od obožavatelja i prijatelja, sjetila se je i kolegica Salma Hayek.

"Sretan rođendan, Penelope. Hvala ti, Bože, što si prije toliko godina poslao anđela na Zemlju. Svi kojima su se putevi s njom ukrstili znaju da nam je učinila ludim, uzbudljivim, smislenim, inspirativnim i naučila nas što znači solidarnost i odanost s toliko ljubavi", napisala je Salma uz zajedničku fotografiju s početka njihove karijere.

"Mogle biste glumiti sestre u filmu bez problema", "Jako je rijetko vidjeti pravo prijateljstvo na javnoj sceni", "Osim što ste predivne, ste i odlične glumice", neki su od komentara obožavatelja.

Njih dvije, zajedno su glumile u filmu Odmetnice 2006. godine, a mimo posla su također i jako bliske prijateljice.

"Penelope je oduvijek bila moja junakinja i prijateljica. Znamo se najmanje 20 godina", rekla je 2015. godine Salma.

Inače, Penelope kojoj nitko ne bi dao godina koliko je u nedjelju proslavila, u braku je s kolegom Javierom Bardemom, s kojim ima dvoje djece.

Foto: Profimedia Penelope Cruz i Javier Bardem

Nedavno se osvrnula na svoje godine te otkrila da jede samo cjelovitu hranu, koristi kreme protiv bora, uzima bioidentične hormone, vježba oko četiri puta tjedno, spava osam sati noću i meditira što joj pomaže da održi mladolik izgled.

"Ljudi me ispituju o godinama od moje dvadeset i neke. Tada me to više mučilo nego sada. Najteže je na svijetu započeti karijeru poznat samo po izgledu, a zatim pokušati postati ozbiljna glumica. Nitko te neće shvatiti ozbiljno nakon što postaneš poznata kao zgodna žena", poručila je Penelope u razgovoru za Elle.

