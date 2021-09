Popularni glumac Patrick Dempsey, koji je utjelovio dr. Dereka Sheperda u hit seriji 'Uvod u anatomiju' optužen je da je terorizirao cijeli set u dramatičnim informacijama koje su procurile u izdanju 'How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy', prenosi Daily Mail. U kompletu intervjua s više od 80 izvora koji su radili na showu izašlo je mnogo prljavog rublja o popularnom glumcu.

Podsjetimo, Dempsey je glumio jednog od glavnih protagonista priče i kao popularni Dr. McDreamy odradio je čak 11 sezona. No, njegov je lik u seriji tada ubijen. Navodno se u sve morao umiješati i odjel za ljudske resurse. Priča se da je Dempsey terorizirao cijeli set, a neki od glumačkih kolega zbog njega su razvili PTSP.

Izvori su ispričali i kako se redovno sukobljavao s redateljicom Shondom Rhimes i zvijezdom serije koja mu je glumila ljubav života, Ellen Pompeo. O mračnoj strani Mc'Dreamyja sada se šuška u Hollywoodu. Toliko je bio neugodan da su ga na kraju morali prisilno maknuti iz serije.

Dempsey je na početku produkcije 'Uvoda u anatomiju' na setu bio najjače ime, pa je imao i velik utjecaj. "Znao je da ima moć zaustaviti produkciju i strašiti ljude", prisjetila se producentica Jeannine Renshaw.

"Na kraju, nije mu se više dolazilo svaki dan na set. Shonda i on stalno su se svađali", dodala je. Tenzije su se prelile i na odnos sa Ellen Pompeo koja je postala vrlo frustrirana i često se ljutila što on ne želi raditi kako spada.

Demspey se pak branio kako je raspored bio težak i naporan. "Trajalo je po 10 mjeseci, 15 sati dnevno. Tako živjeti 11 godina je izazovno", kazao je glumac.

No, pritužbe su se nizale, a njegov odnos s produkcijom bivao sve gori. Jednom je Rhimes osobno svjedočila njegovom toksičnom ponašanju, a tada je odlučila podvući crtu i ubiti njegov lik u seriji. Publika je to teško prihvatila. "Ako on ne ode, ja odlazim", rekla je tada.

Producenti i pisci trudili su se osmislili nekoliko priča kako bi zadržali Dempseya, uključujući i onu gdje se on seli u Washington. Tako nije morao snimati s Pompeo i ostalima. No, naposlijetku je mreža odlučila da bi njegov povratak preteško pao ostalim glumcima".

"Nije bilo vrijedno te muke", rekli su iz studija, prenosi Daily Mail.

Posljednje scene Patricka snimljene su u kalifornijskoj bolnici u Hawthorenu, 22 km od studija kako bi se smrt lika očuvala tajnom sve do emitiranja.

"Nikad nisam očekivala da ću reći zbogom McDreamyju", zaključila je Rhimes na kraju balade. Nije htjela govoriti o Dempseyju, no kazala je kako će Derek Shepherd uvijek biti važan lik u 'Uvodu u anatomiju'.