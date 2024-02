Glazbenik Colson Baker, poznatiji kao Machine Gun Kelly je u tekstu svoje nove pjesme "Don't Let Me Go" progovorio o pobačaju svoje zaručnice Megan Fox o kojem je ona prošle godine progovorila u svojoj knjizi poezije 'Pretty Boys Are Poisonous'.

"Sada se moram oprostiti. Zatvorenih očiju zamišljam kako te čvrsto držim na svojim prsima dok te čupaju iz moje utrobe. Platit ću bilo koju cijenu. Reci mi, molim te, koja je otkupnina za njezinu dušu", napisala Megan uz ilustraciju žene koja drži bebu, a s obzirom na riječi njegove nove pjesme, izgleda da se i Machine Gun Kelly također bori s traumatičnim iskustvom, prenosi E News.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

"Kako mogu živjeti s činjenicom da moja ruka nije bila na njezinom trbuhu kad smo izgubili bebu? Nemam se kome obratiti jer su oni koji su me pokušali podići, mrtvi", riječi su njegove pjesme "Don't Let Me Go" u kojoj je priznao i koja se tajna krije iza njegovih tetovaža, pa je sa stihovima nastavio na sljedeći način:

"Baš kao što bih volio da me jednom razumiju, imao sam živčani slom i tetovirao cijelo tijelo osim jedne crte."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegova pjesma koja govori o Meganinom pobačaju, stigla je manje od četiri mjeseca nakon što je Megan Fox o njemu govorila u svojoj knjizi 'Pretty Boys Are Poisonous'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glumica je u pjesmama pod nazivima I i II progovorila o pobačaju te osjećaju tuge s kojim se tada nosila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ove su pjesme napisane u pokušaju da iskorijene bolest koja se u meni ukorijenila zbog moje šutnje. Provela sam cijeli život čuvajući tajne muškaraca, tijelo me boli od nošenja težine njihovih grijeha."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Tomašević o Svetom Duhu: 'Pritisci su krenuli nakon što je prekinuta praksa da žene ne mogu obaviti pobačaj'