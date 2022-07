Machine Gun Kelly se ne boji svoje krvi. Incident se dogodio u utorak navečer, nakon što je predvodio koncert Mainstream Sellout Toura u Madison Square Gardenu u New Yorku.

Otkrio detalje

U srijedu se pojavio u emisiji Late Night sa Sethom Meyersom, 32-godišnji glazbenik objasnio je zašto je dan prije razbio čašu šampanjca o čelo.

"Je li ti kucneš vilicom po čaši šampanjca da privučeš pažnju ljudi?" upitao je pjevač voditeljicu. "Da, nisam imao vilicu pa sam samo zveknuo njime po glavi."

Tijekom afterpartyja nakon njegovog koncerta u utorak, glazbenik je razbio čašu šampanjca o glavu i izveo improviziranu izvedbu "My Ex's Best Friend" dok mu je krv tekla niz lice. U videu objavljenom na njegovom Instagram storyju, MGK se može vidjeti kako drži govor prije nego što je okupljenima rekao: "Baš me briga" i kako razbija staklo o svoje lice kako bi prisutni reagirali.

U drugom videu objavljenom putem njegovog Instagram storyja, publika, koja uključuje i njegovu zaručnicu Megan Fox, kolegicu s turneje Avril Lavigne i njezinog zaručnika Mod Suna, gleda kako MGK izvodi "My Ex's Best Friend" s krvavim ručnikom u ruci dok mu netko nudi jedan čisti. "F--- it", stoji u naslovu objave. Umjetnik je kasnije napustio događaj s osušenom krvlju na licu i ružičastom odjećom.

Što mu je bilo važno

U intervjuu je pjevač također otkrio zašto mu je nastup u kultnoj areni bio toliko značajan.

"Moja prva pjesma bila je u New Yorku. Bio sam prvi reper koji je osvojio Amateur Night u Apollo Theatreu u Harlemu i bio je 45 dolara (oko 323 kune) i nikad ih nisam unovčio, uvijek sam ih samo držao", objasnio je MGK. Zbog uzbuđenja uoči nastupa rekao je: "Jedino što sam govorio cijeli dan je bilo: 'Mi smo u Gardenu, mi smo u Gardenu!', piše People.