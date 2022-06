"Osjećam se kao da sam iskopao previše duboku rupu u tome i stvarno se moram izvući iz nje i iskopati više u ono što je najvažnije, a to je biti dobar otac", rekao je MGK. "Trenutno je moj lijek po izboru sreća i predanost umjetnosti, a ne predanost poroku za koji sam vjerovao da stvara umjetnost. Poduzimam korake. Imao sam prvu terapiju prošlog četvrtka. To je prvi put da sam ikad rekao: 'Hej, moram razdvojiti ovo dvoje ljudi', a to su Machine Gun Kelly i Colson Baker. Dihotomija je preintenzivna za mene", rekao je.