Starleta Senada Nurkić, poznatija kao Maca Diskrecija, nedavno je objavila novi video na svom YouTube kanalu u kojem govori da ju je jedan swingerski par pitao da im se pridruži u intimnom odnosu.

Swingerski bračni par htio seks s Macom

Ova starleta nema dlake na jeziku pa svojim pratiteljima na društvenim mrežama često otkriva kakve seksualne ponude dobiva od ljudi, jedna takva je bila i ona swingerskog para koji je želio seks s njom

"Vjerovali ili ne bila sam na stranici za swingere, to su većinom bračni parovi i oni koji su u vezama. Dogodila se situacija da je žena biseksualna i njezin muž također", započela je Maca.

"Ja sam napravila tamo profil sama za sebe, nemam para. U pitanju su parovi koji su u braku i žele mene. Jave mi se i pitaju, Maco jesi li zaista ti na ovom profilu, ja im odgovorim i kaže, jesam zaista sam ja. Snimila sam video i rekla im, ovdje Maca pozdrav. Kasnije djevojka meni šalje sise i kaže, ćao Maco ljepotice. Žena ima preko 40 godina i izgleda top", dodaje Maca.

'Odmah sam rekla da sam protiv toga'

Maca je još opisala da je dobila još poruka od te dotične žene koja ju je pitala je li zainteresirana za seks s njezinim mužem, dok bi ih ona gledala u intimnom odnosu. "Ja sam odmah rekla da sam ja protiv toga. Ja prva ne bih mogla gledati svog dečka, kojeg volim, s nekim i još da ga dijelim. Nema šanse", objasnila je Maca.

Maca se nastavila dopisivati sa ženom koja je inzistirala na trojci, a starleta to nikako nije htjela prihvatiti. No, kasnije je priznala da voli kada je gledaju dok se seksa sa svojim dečkom te je ispričala da bi rado posjetila swingerske klubove.

Bila je davno u swingerskom klubu

Maca je u videu priznala da je davno bila u swingerskom klubu s jednim dečkom, a otkrila je da se nije htjela seksati ni s kim jer su joj bili prestari. "Okej mi je da odem tamo i da napaljujem ljude, to mi je baš fetiš. Jedva čekam da idem tamo", rekla je Maca koja ističe da ljudi većinom imaju predrasude oko swingerskog stila života. Starleta je najavila odlazak u jedan beogradski klub te je zamolila pratitelje da mole za nju kako je zaštitari ne bi izbacili iz kluba: "Od previše dr*anja im neće biti dobro".

"Ti ljudi koji su u brakovima organiziraju najveće orgije, tako da nisu svi brakovi divni. Mene većinom žene traže na toj swingerskoj stranici", rekla je Maca koja napominje da je swinganje previše tabu u Srbiji.

Imala je aferu s poznatim srpskim pjevačom

Podsjetimo, Maca je starleta koja je javnosti poznata od 2015. zbog sudjelovanja u srpskom reality showu "Parovi". Maca se u showu skidala i provocirala svoje ukućane, a s nekima se navodno i seksala u kući. Osim toga 2017. Maca dospjeva na naslovnice srpskih tabloida zbog navodne afere s pjevačem Acom Lukasom. "Imali smo intimni odnos prije nekoliko godina. Nije to neki spektakl, jer se on nije dobro pokazao", rekla je starleta za Blic.

"Jako je loš. Loš je u krevetu, pa zato govori da nije bio sa mnom. Mene je iživciralo to što on poriče, govori svima da je to laž. Ja sam spremna ići na poligraf", dodala je tada Maca.