PRIVATNI AVIONI, JAHTE I MICHELINOVI RESTORANI / Kako žive starlete? Pa... Lijepo - i ne libe se hvaliti luksuzom i blještavilom

Mnogi zavide luksuznom životu kojim se starlete hvale na društvenim mrežama. Najskuplje krpice, najukusnija klopa, putovanja na egzotične lokacije i boravak u luksuznim hotelima - sve to opisuje jednu balkansku starletu. No, jeste li se ikada zapitali što znači biti starleta? Zanimanje starlete je navodno evoluiralo kroz godine - prvobitno se taj pojam odnosio na mlade glumice ili zvijezde u usponu, a kasnije su se mnoge dame samoprozvale starletama. Zanimanje starlete posebno je buknulo na Balkanu, a popularizacijom društvenih mreža, narastao je i interes za praćenjem njihovih osebujnih života. Starlete se ne libe pokazati svoja savršena tijela u provokativnim izdanjima - jer lajk je lajk. "Posvuduše su, po meni, na svakom eventu. One tamo dolaze jesti i piti jer vjerojatno doma imaju paštetu i jedne špagete. To su činjenice", rekao je oštro jednom prilikom naš poznati PR-ovac Vedran Strukar. U galeriji pogledajte kako se danas zabavljaju i žive balkanske starlete, a među njima su i mnoge dame koje su svoju slavu stekle u raznim reality showovima.