Ana Sasso (60), bivša Miss Jugoslavije i legendarna Pipi djevojka, istaknula je kako je bila gost na koncertu Klape Rišpet te da je s užitkom prisustvovala njihovom izvođenju u Lisinskom u utorak navečer.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na najnovijoj fotografiji pozirala je sa svojim suprugom, kirurgom Hrvojem Tomasovićem.

Foto: Instagram Foto: Instagram Ana Sasso i Hrvoje Tomasović

"Hvala na pozivnici, hvala na sjajnom koncertu. Bravo, momci. Svi ste briljirali, Ivo zakucao! Uživali smo u svakoj noti, u svakoj pjesmi, svakoj šali, vašim gostima, veličanstvenoj Zorici i vrhunskom Hariju, perfektan izbor", napisala je Ana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Volim vas i hvala još jednom na svemu, veliki zagrljaj za sve vas i jedan posebni mom rođaku Leu... Obitelj je ipak na prvom mjestu", napisala je na Instagramu. U komentarima su se nizali i komplimenti na račun njenog izgleda.

"Lijepa li si, Ana", "Dan danas ista kao prije", "Predivna", "Zgodan par", "Oboje tako lijepi", pisali su joj ispod objave.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Ana Sasso i Hrvoje Tomasović

Ana i Hrvoje su se vjenčali u tajnosti, a proteklih godina žive u Samoboru. Ona je ostala upamćena po tituli Miss Jugoslavije te po kultnoj reklami za Pipi snimljenoj osamdesetih godina, koja ju je preko noći učinila seks-simbolom bivše države.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Ana Sasso

Jednom je izrazila nezadovoljstvo što je ljudi često percipiraju isključivo zbog ljepote.

"Smeta mi to što me ljudi uglavnom percipiraju kroz ljepotu i reklamu za Pipi. Ne žalim se apsolutno, meni to laska. Međutim, ja sam osoba koja ima i druge talente, ali, eto, stjecajem okolnosti nisam se mogla posvetiti tim talentima do kraja. Ljudi koji me ne poznaju imaju percepciju o meni koja možda nije realna, no ne zamjeram im jer sam ja kriva što nisam iskoristila te neke svoje mogućnosti i pokazala da znam puno više od onog s čime me povezuju", požalila se jednom prilikom.

POGLEDAJTE VIDEO: U Dubrovniku otvoren novi dom za napuštene šapice. Zavirili smo u azil i provjerili kako će im život tamo izgledati

Tekst se nastavlja ispod oglasa