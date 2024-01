Poduzetnica i influencerica Kylie Jenner, koja se proslavila sudjelovanjem u reality showu "Keeping Up with the Kardashians", na Instagramu je podijelila s fanovima jednu promjenu nakon koje izgledom nalikuje na Barbie.

Kylie je u utorak podijelila tri fotke na kojima je vidljivo da je njezina kosa sada ružičasta.

Tako je prekrasna crnka postala nova Barbie.

"Zdravo, sjećate se mene?", napisala je Kylie. referirajući se na frizuru iz 2016. kada je također bila ružičasta, ali sa slatkim šiškama.

Neki pretpostavljaju da je ova promjena potaknuta njezinim novim proizvodom u okrilju brenda Kylie Cosmetics jer lansira novu bočicu tekućeg pudera. Naravno, s ružičastim čepom.

