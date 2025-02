Luka Nižetić unatoč ozljedi spreman za nastup: 'Votka i analgetici idu ruku pod ruku'

Iako se ozlijedio tijekom probe za Doru, pjevač Luka Nižetić (41) ne dopušta da ga bol u nožnom prstu spriječi u pripremama za nastup. Luka je danas organizirao druženje pod nazivom Južina Warm-up u hotelu Continental u Opatiji. S pjesmom Južina, jedan je od glavnih favorita ovogodišnje Dore, a njegov nastup će se održati sutra, drugu polufinalnu večer Dore.

"Moj prijatelj dr. Medo iz Zagreba odmah je reagirao, pa sam jutros posjetio Lovran gdje su mi namjestili prst." rekao je Luka. "Sada konačno mogu hodati i veselim se nastupu. Votka i analgetici fino idu zajedno" našalio se vidno dobro raspoložen na današnjem druženju. Kako bi se gosti opustili u pravom duhu pjesme, Luka ih je počastio posebnim koktelom 'Južina' kojeg je za ovu prigodu osmislila destilerija Duh u boci. Baza je bila Old Pilot’s votka s aromatičnim dodatkom kadulje, a atmosferu su dodatno zasladili tradicionalni komiški vinski kiflići, koje je osobno donio iz poznate slastičarnice Cukar.

Luka se o svojoj ozljedi oglasio i na društvenim mrežama, gdje je na Instagramu objavio fotografiju zamotanog prsta, uz poruku svim polufinalistima: "Sretno svima danas! Razbijte! Ostavite nešto i za nas sutra!"

Ove godine Nižetić po peti put nastupa na Dori, a prvi put je na tom natjecanju pjevao prije 22 godine. Ovu godinu je proglasio najboljom do sada. Svaki nastup je pomno isplaniran i režiran do najsitnijeg detalja. "Bravo kolege, ovo je način na koji se to radi", pohvalio je organizatore i sudionike, među kojima su ga podržali Marko Bošnjak, članovi benda Ogenj, Fenksta i Ivan Milić IVXN.

Vrhunac večeri bilo je premijerno prikazivanje videospota za Južinu, koji su mnogi već sada proglasili jednim od najkreativnijih domaćih glazbenih spotova u zadnje vrijeme. Luka je tom prilikom predstavio i svoju plesnu ekipu koja će mu se pridružiti na pozornici dvorane 'Marino Cvetković' (Dag Marković, Josip Mustać, Luka Kelava, Maks Rucner i Mislav Balog), najmlađi među njima sa svega 16 godina.

