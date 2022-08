Luka Nižetić rođen je 12.8.1983. godine u Splitu od majke Tamare i oca Mila Nižetića. Mnogi se sjećaju i njegove sestre Petre koja je vodila emisiju "Po ure torture". Djetinjstva u Splitu se uvijek rado sjeća, a gotovo svaki slobodan trenutak provodi u svom rodnom gradu. Jednom je prilikom u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju rekao: "Imao sam lijepo i ispunjeno djetinjstvo u ovom ludom gradu. Trudim se i dandanas održavat te uspomene s ljudima iz mog djetinjstva. Volim kada me preplavi taj osjećaj, nekako me uhvati u momentu kada naiđem na neku fotografiju, pjesmu, miris, film, situaciju, mislim da je svaki čovjek slab na to. Kao svaki Dalmatinac u "tuđini", pustim si Olivera jer Oliver jednako Split, more, mir, dom, srce na mistu. Druga opcija za nostalgični vremeplov je Radiohead, grupa mog djetinjstva. Odmah me vrati u najljepše dane mog života, bezbrižnog odrastanja na Mertojaku, kad je samo bilo važno dobro se zabavit, skupit koju kunu za kupit najjeftinije vino i s malo kole napravit bambus te uz gitaru ili zvučnik na baterije tulumarit na plaži Žnjan".