Luka Modrić objavio fotografije s rođendana najmlađe kćeri: 'Poseban dan i posebna djevojčica'

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i legendarni igrač Luka Modrić, nedavno je proslavio svoj 40. rođendan, a jučer je imao još jedan razlog za slavlje: osmi rođendan njegove najmlađe kćeri Sofije.

Modrić je na društvenoj mreži Instagram objavio emotivnu čestitku kćeri uz fotografiju na kojoj je prikazana cijela njegova obitelj. Uz sliku stavio je opis na kojemu piše "Poseban dan i posebna djevojčica! Sretan rođendan, prekrasna princezo! Volim te puno!"

Foto: Screenshot

Luka i njegova supruga Vanja Bosnić u braku su od 2010. godine, a zajedno imaju troje djece: sina Ivana, kćer Emu i slavljenicu - kćer Sofiju. Iako par privatni život drži podalje od očiju javnosti, s vremena na vrijeme podijele nježne trenutke iz obiteljskog života na društvenim mrežama. Na fotografiji koja je raznježila pratitelje vidi se nasmijana i skladna obitelj, a Sofija je, čini se, imala rođendan ispunjen radošću i ljubavlju.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, Modrić je ovog ljeta proslavio 40. rođendan, a u rujnu potvrdio i ostanak u reprezentaciji barem do kraja Lige nacija. Bez obzira na sve profesionalne obveze, legendarni veznjak ne propušta najvažnije trenutke sa svojom obitelji.