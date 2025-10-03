VELIKA RADOST /

Luka Modrić objavio fotografije s rođendana najmlađe kćeri: 'Poseban dan i posebna djevojčica'

Luka Modrić objavio fotografije s rođendana najmlađe kćeri: 'Poseban dan i posebna djevojčica'
Foto: Screenshot

Na fotografiji koja je raznježila pratitelje vidi se nasmijana i skladna obitelj, a Sofija je, čini se, imala rođendan ispunjen radošću i ljubavlju

3.10.2025.
14:06
Matea Bahovec
Screenshot
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i legendarni igrač Luka Modrić, nedavno je proslavio svoj 40. rođendan, a jučer je imao još jedan razlog za slavlje: osmi rođendan njegove najmlađe kćeri Sofije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Luka Modric (@lukamodric10)

Modrić je na društvenoj mreži Instagram objavio emotivnu čestitku kćeri uz fotografiju na kojoj je prikazana cijela njegova obitelj. Uz sliku stavio je opis na kojemu piše  "Poseban dan i posebna djevojčica! Sretan rođendan, prekrasna princezo! Volim te puno!"

Foto: Screenshot

Luka i njegova supruga Vanja Bosnić u braku su od 2010. godine, a zajedno imaju troje djece: sina Ivana, kćer Emu i slavljenicu - kćer Sofiju. Iako par privatni život drži podalje od očiju javnosti, s vremena na vrijeme podijele nježne trenutke iz obiteljskog života na društvenim mrežama. Na fotografiji koja je raznježila pratitelje vidi se nasmijana i skladna obitelj, a Sofija je, čini se, imala rođendan ispunjen  radošću i ljubavlju.

Foto: Screenshot

Podsjetimo, Modrić je ovog ljeta proslavio 40. rođendan, a u rujnu potvrdio i ostanak u reprezentaciji barem do kraja Lige nacija. Bez obzira na sve profesionalne obveze, legendarni veznjak ne propušta najvažnije trenutke sa svojom obitelji. 

 

Luka ModrićDjecaVanja Bosnić
