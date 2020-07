LUKA IZ ‘BRAKA NA PRVU’ ODUŠEVIO POTEZOM: ‘Dugo sam razmišljao trebam li ovo objaviti ili ne…’

Luka je na Instagramu otkrio da je posjetio štićenike jednog staračkog doma kako bi im čitao

Luka Budak iz showa “Brak na prvu” pratiteljima je otkrio kako je iznenadio štićenike jednog staračkog doma.

“Dugo sam razmišljao trebam li ovo objaviti ili ne. Sudjelovanje u emisiji me približilo široj publici. Od raznoraznih javljanja i prepoznavanja u inbox mi je stigla poruka vlasnika staračkog doma u kojem su štićenici tog doma gledali svaku emisiju. Kako sam u emisiji rekao da volim čitati i da sam imao prilike to raditi za djecu i odrasle, Marcel, vlasnik tog doma, me pitao bih li došao i podružio se s njima. Kako su nas zatekla ova čudna vremena i kako su posjeti zabranjeni, nisam bio siguran što učiniti. Napravio sam test i bio negativan. I zato smatram da u ovim teškim vremenima trebamo naći način da olakšamo tim ljudima i da budemo sa svojim najmilijima.

EKSPERTICA INGRID I LUKA IZ ‘BRAKA NA PRVU’ SU U VEZI: ‘Ovo nismo sanjali ni u najluđim snovima!’

“Nisam znao iskreno što bih im čitao pa sam uzeo svima ono najpoznatije, Bibliju. Odvojio sam vremena i posjetio dom u kojem su me dočekali divni ljudi koji su prepuni raznoraznih životnih priča. Koliko je svijet malen govori činjenica da u tom domu vrijeme provode dvojica gospodina od kojih je jedan policajac a drugi, ne biste vjerovali, njegov uhićeni”, napisao je Luka u objavi na svom Instagramu.

“Kapa do poda”, “Svaka čast”, “Bravo Luka”, pisali su mu oduševljeni pratitelji.

LUKA PRIZNAO DA SE OSJEĆA KAO PABLO ESCOBAR, PA PORUČIO: ‘Doći će mir kad tad’