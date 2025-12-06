Luka Dončić i zaručnica dobili drugo dijete: Košarkaš pokazao kćerkicu i otkrio njezino ime

Slovenska košarkaška zvijezda Luka Dončić (26) podijelio je sa svojim milijunskim pratiteljima na Instagramu najljepše vijesti, potvrdivši da su on i njegova zaručnica Anamaria Goltes dobili drugo dijete.

Na dirljivoj fotografiji koju je objavio vidi se novorođena djevojčica u preslatkoj ružičastoj odjeći, dok joj je lice nježno prekriveno emotikonom srca radi zaštite privatnosti. U jednostavnom, ali emotivnom opisu, Dončić je otkrio i njezino ime: "Olivia".

Ova sretna vijest dolazi usred jedne od najboljih sezona u karijeri slovenskog asa, koji trenutno briljira u dresu Los Angeles Lakersa. Par već ima dvogodišnju kćer Gabrielu, a dolazak Olivije dodatno je upotpunio njihovu obiteljsku idilu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Objava je odmah izazvala lavinu pozitivnih reakcija, a čestitke su pristizale iz cijelog svijeta. Među brojnim komentarima našao se i onaj na hrvatskom jeziku: "Čestitke od srca! Neka je zdrava i vesela ". Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali vijest, iskazujući podršku jednom od najboljih košarkaša današnjice.

Upoznali se na Krku

Inače, Luka i Anamaria upoznali su se na ljetovanju na Krku kad je njemu bilo tek 12, a njoj 13 godine.

"Upoznao sam je u Hrvatskoj u istom kampu u koji i sada idem. Upoznao sam je kad smo bili jako mladi", rekao je košarkaš svojedobno u emisiji 'Headliners with Rachel Nichols'. Dvojac je zajedno od 2016. godine, a u srpnju 2013. Luka je i zaprosio Anamariu na slovenskom Bledu.

POGLEDAJTE VIDEO: Da nije proradilo domoljublje Srbin bi osvojio Radmana: Na izborima pobijedio sa 133 posto glasova