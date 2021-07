U prvoj sezoni RTL-ovog showa "Brak na prvu" Luka Budak (31) ispričao je kako su on i njegov brat blizanac posvojeni. Otkrio je kako nema namjeru tražiti biološke roditelje, no sudbina je imala druge planove...

"Otkriti ću vam detalj iz svog života. U emisiji ste mogli vidjeti moju otvorenost ka tematici o posvojenosti. Nikada se nisam toga sramio, štoviše ponosio sam se time. Da nije bilo nje i moje mame i tate ja i moj brat tko zna gdje bi bili. Vi se vjerojatno ne bi smijali mom strahu od konja ili kako ne znam narezati pile (kao), plus još mnoge druge situacije. Zapravo puno toga ne bi bilo, no pitati se što bi bilo kad bi bilo je za mene relativno glupo. No nema veze", prisjetio se Luka smiješnih situacija iz showa. O svojoj biološkoj majci je zaključio:

Ništa ne zamjera biološkoj majci

"Da ne pišem Biblije o čvrstim emocijama i stavovima i strahovima cijela ta situacija je dobila novi list. Novu stranicu. Svemir je htio da ja saznam ime te žene i čujem pokoji detalj o njoj, njezinoj obitelji i vremenu u kojem se ona našla. Znam da joj je bilo teško i ne zamjeram joj ni najmanju sitnicu. Nikada nisam, niti ću ikada. Zahvalan sam joj jer je to napravila na najbolji mogući način!", kaže Luka.

"Ima tu puno sitnica, emocija, želja i svega onoga što osjetite kada raspetljavate priču. Sad zamislite osjećaj kada saznate da u ovom životu kojem živite imate osobe s kojom ste u krvnom srodstvu (brat i sestra) u Njemačkoj i Švicarskoj i uže krvno srodstvo (bratić i sestrična) koji žive u Zagrebu. Jesam li ih ikad sreo? Prošao pored njih? Jesu li gledali emisiju? 1000 pitanja, nijedan odgovor, za sada. Ah dragi Svemire, baš me zanima gdje ćeš me odvesti", pita se Luka.

Luka je trenutno u vezi sa spisateljicom Ingrid Divković.