Lujo Kunčević samo za Net.hr o vezi s našom pjevačicom: 'Ana me osvojila mirnoćom i šarmom'

Hrvatski glumac Lujo Kunčević (35) jedan je od istaknutih članova glumačke postave filma 260 dana, potresne ekranizacije svjedočanstva Marijana Gubine, koji je kao desetogodišnjak preživio 260 dana zarobljeništva. U iskrenom razgovoru za Net.hr Lujo otkriva kako je dobio ulogu, što ga je najviše dirnulo u Marijanovoj priči, kako je bilo snimati na slavonskim lokacijama obilježenima ratnom poviješću, ali i kako je izgledala suradnja s hollywoodskim zvijezdama poput Tima Rotha i Armanda Assantea.

Osim o filmu, Lujo prvi put otvoreno govori i o svojoj novoj ljubavi – pjevačici Ani Antolović, s kojom se nedavno pojavio na premijeri. Dotaknuo se i očinske uloge, odnosa s bivšom partnericom, karijere u nekretninama te toga kako danas izgleda njegov život između glume, obitelji i posla.

Lujo, čestitam na ulozi u filmu 260 dana. Kako ste se uključili u ovaj projekt i koja vas je činjenica o priči Marijana Gubine posebno dirnula?

Hvala vam na čestitkama. Bila je velika čast i predivno iskustvo biti dio filmske ekipe 260 dana. Često surađujem s Jakovom i Dominikom, ovo je već peti njihov film u kojem glumim, a kada su mi rekli tematiku i glumačku podjelu, bio sam posebno uzbuđen. O Marijanu imam samo riječi hvale. Naravno, ono što me najviše dirnulo je njegova sposobnost oprosta. U godinama u kojim bi svijet trebao biti nogomet, škola i bezbrižnost, Marijan je proživio nezamislive užase, a sve što sad želi je oprostiti. Iznimno ganutljivo.

'Ovo mi je osobno dosad najbliži projekt sa Jakovom i Dominikom'

Možete li nam opisati svoj lik u filmu – tko je on i koju ulogu ima u Marijanovoj priči?

Ono što me posebno veselilo jest da moj lik nagovješćuje "Happy ending". Nakon svih užasa i patnji, moja uloga hrvatskog pukovnika je upravo ta koja dočeka obitelj Gubinu na Hrvatsku stranu te čitavo poglavlje filma pa i film sam, osim kratke odjavne scene s Tim Rothom, zaključuje rečenicom "welcome to Croatia". Patnje konačno prestaju.. Barem one fizičke.

Film je sniman u Slavoniji, na lokacijama kao što su Gorjani i Đakovo. Kakvo je iskustvo snimanja na tim mjestima, s obzirom na povijesni značaj?

Već sam spomenuo u jednom intervjuu, da je ovo meni osobno dosad najbliži projekt sa Jakovom i Dominikom. U smislu da ma koliko mali bio tijekom Domovinskog rata, i dalje sam bio tu, i dalje se radilo o mojoj zemlji. Hodati krajevima gdje su ljudi proživjeli tolike patnje, makar prije više od trideset godina, bilo je bolno, no s velikom dozom ponosa jer je to danas Hrvatska.

Kako je suradnja s redateljem Jakovom Sedlarom izgledala – ima li nešto posebno što ste naučili od njega?

Ovo je meni već peti projekt s Jakovom i Dominikom Sedlarom. Uz to što su beskrajna gospoda te za njih imam samo riječi hvale, njihova sposobnost okupljanja Hollywoodskih imena iz projekta u projekt posebna je priča. Gledati te ljude kako rade, pod režijskom palicom Sedlara - neprocjenjiva je škola.

'Priča ipak ima sretan završetak'

U filmu glume i velika međunarodna imena poput Tima Rotha i Armanda Assantea. Kako je bilo raditi s takvim glumačkim legendama?

Assantea poznajem iz prošlih projekata, a Tim Rotha nažalost nisam imao priliku upoznati. Od cijele tehničke ekipe čuo sam da je skroman, tih i naravno - fantastičan glumac. Neki dan ga je veliki Tarantino uvrstio u šest njegovih najdražih glumaca pored Roberta De Nira i sličnih. Svjetske zvijezde s kojima sam imao priliku surađivati na setu i upoznati ih bile su Camilla Rutherford, koju ste imali priliku gledati u sjajnim Britanskim filmovima poput "Dimensions" i "Breathe", Sam Hazeldine koji glumi u seriji "Rings of power" te još mnoge druge. Divno iskustvo.

Priča u filmu je vrlo emotivna i teška, vezana uz logoraške traume i rat. Kako ste se mentalno pripremili za snimanja takvih scena?

Ono što nas je stalno guralo naprijed i davalo neku vrstu optimizma bilo je da, bez obzira na strašne patnje i mučenja koju je obitelj Gubina prošla, priča ipak ima sretan završetak, a sam Marijan je tu s nama, živ i zdrav, veseo te pun oprosta prema svemu što je bilo.

Jedna od ključnih tema filma je oprost. Smatrate li da su poruke koje 260 dana nosi relevantne i za današnje generacije?

Ja bih rekao da je ključnija tema od oprosta, ma koliko ganutljiva i predivna ta Marijanova želja i potreba bila - ne ponovilo se. Dakle oprostiti, ali ne zaboraviti. Upravo da se ne ponovi.

Od prijateljstva do ljubavi

Na premijeru filma ste stigli u društvu nove djevojke, pjevačice Ane Antolović, što je ujedno, ako se ne varam, bio i vaš prvi zajednički javni izlazak. Kako je započela vaša ljubavna priča?

Ana i ja poznajemo se već neko vrijeme, no sve se intenziviralo prije par mjeseci. Naša prijateljska priča počela je na eventu povezanim s glazbom, a ljubavna na eventu povezanim s filmom. Detalje bih zadržao za sebe. (smijeh)

Istaknuli ste na društvenim mrežama kako vam je Ana velika podrška, čime vas je osvojila?

Mirnoćom. Spontanošću. Empatijom. Razumijevanjem. Šarmom. Veselošću. Rijetko se danas može naći osoba koja će vam to sve pružiti u jednom. I još puno stvari od kojih bih također neke zadržao za sebe. (smijeh)

Ponosni ste tata četverogodišnjeg Leona kojeg ste dobili u vezi sa Sarom Spinčić. Niste do sada javno govorili o vašem prekidu, u kakvom ste danas odnosu s bivšom partnericom?

Sara i ja ostali smo prijatelji. Oboma nam je Leon na prvom mjestu, oboje smo prvenstveno roditelji i oboje se prije svega trudimo malo čudo učiniti sretnim.

Foto: Privatni Album

Proširenje obitelji? - Nikad se ne zna

Kako je očinska uloga promijenila vaš život i vaše prioritete? Vidite li se u budućnosti s još djece?

Uh, puno. Rekao bih da više on mene odgaja, nego ja njega. Neki dan me natjerao da suđe operem navečer, umjesto da ostavim za jutro. Moj brat mu je dao najbolji nadimak. "biološki diktator". (smijeh). Najveća ljubav. Zasad mi je "biološki diktator" sasvim dovoljan, no nikada se ne zna. (smijeh)

Već nekoliko godina radite u agenciji za nekretnine. Što vas je motiviralo da krenete u taj posao paralelno s glumom?

Gluma je moja prva, a nekretnine, nadam se, posljednja ljubav. Oduvijek sam gajio ljubav prema poslu s nekretninama, a ako je netko prvo i najjače ime u tom segmentu - to je Opereta. A kada uključite tolerantne šefove, fleksibilnost vremena te sjajnu atmosferu, ima li boljeg posla uz koji se paralelno možete baviti glumom..

Kako izgleda vaš radni dan kao agent za nekretnine – koje su vaše glavne odgovornosti?

Opereta postoji preko 20 godina upravo radi svojih najistaknutijih vrlina - pouzdanosti, sigurnosti i znanja. Tako izgleda i moj radni dan. Prije svega zadovoljstvo, sigurnost i povjerenje klijenata, a onda i sve ostalo. Prodaje, pregovori, sati na telefonu, kilometri po terenima i slično.

Koliko vam fleksibilnost tog posla pomaže da uskladite glumačke obaveze i obiteljski život?

Osim ljubavi prema poslu s nekretninama i zadovoljstva firmom u kojoj radim, fleksibilnost radnog vremena jest razlog zašto nikada ne bih mijenjao ovaj posao. Zna mi se dogoditi da radim recimo subotom i nedjeljom, a ponedjeljak i utorak ne. Sve je vlastiti izbor, stavljajući na prvo mjesto naravno - potrebe ljudi koji su nam dali povjerenje. Tako da, za sve se nađe vremena.

Za kraj, imate li profesionalne planove za budućnost – možda više ulaganja u nekretnine, vlastite projekte ili veći angažman u glumi?

Zasad sam savršeno zadovoljan kako mi život izgleda. (smijeh) A što budućnost donese.. Nekretnine i gluma će sigurno biti uključeni, čega više, čega manje.. Nitko ne zna. Što život donese.

