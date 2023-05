Plus size model, Lucija Lugomer, danas slavi svoj 30. rođendan.

"Živjele mi najljepše godine života. Dobro mi došle tridesete", rekla je Lucija koja je nedavno podijelila da je ponovno trudna", napisala je na društvenim mrežama Lucija.

Svoje tridesete započela je odlaskom na predstavljanje make-up linije 'Frankly Good' svoje prijateljice i poznate pjevačice Franke Batelić.

Podsjetimo, Lucija sa suprugom Danijelom Grlićem očekuje drugo dijete, a par već ima sina.

Lugomer i Danijel vjenčali su se 2018. godine, a upoznali su se preko interneta. Javila mu se kada je vidjela da je američku sushi franšizu donio u Hrvatsku.

On ju je počastio ručkom i, kako je sama rekla, to je bilo to.