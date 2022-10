Najpoznatija domaća plus size manekenka Lucija Lugomer izgubila je majku, koja je preminula od karcinoma dojke, kad je imala samo 11 godina. Ona je za Story ispričala kako se nosi s njenim gubitkom.

Luciji je posebno važan listopad kao mjesec u kojem se obilježava borba protiv raka dojke i njegova prevencija, a na svojoj podlaktici ima istetoviranu ružičasti vrpcu.

"Ružičasta vrpca za mene je simbol izmiješanih emocija u meni. Najstrašniju torturu preživjela sam kada sam bila iznimno mlada, sa samo 11 godina. Ružičasta vrpca je i simbol da je čovjek sposoban preživjeti i ono što misli da ne može", otkrila je.

Lucija, kaže, redovito svakog rujna i listopada ide na redove liječničke i specijalističke kontrole.

"Dolazak u Zagreb nakon ljeta već mi je mali podsjetnik na sve što to razdoblje donosi. Rujan i listopad su mi općenito rezervirani za sve preglede od glave do pete koje želim ili moram napraviti, a oni obavezno uključuju kompletnu krvnu sliku, hormone, ginekološki pregled… Ovo je razdoblje nešto osjetljivije, ali nakon 18 godina pomalo se lakše diše, ako je to uopće moguće", kazala je.

Pomogao joj je dolazak psihologu

Luciju je u potpunosti oblikovala smrt majke.

"U potpunosti me oblikovao. O svojoj priči često čujem isti komentar - kako bi bilo da je mama sada živa, a ja na to kažem - ali nije. Nije. Život je u mom slučaju napisao ovu priču. Ne postoji razdoblje života kada je taj gubitak lakši ili teži. Moja je majka umrla premlada. Odlazak psihologu uvelike mi je pomogao da vidim stvari iz drukčije perspektive, naučim biti pozitivna i kada je teško te sam otad još zahvalnija na svemu", ispričala je.

Lucija tvrdi da joj je nakon smrti majke otac bio najveća podrška.

"Moj otac. Potpuni heroj. Za mene je on heroj iz stripova ili filmova. Divim mu se i tako će biti cijelog života. Ostati sam s dvoje maloljetne djece, brinuti se o njima i ostati normalan… Uf! S njim najviše razgovaram o mami i tako je lijepo što nas ona i dalje povezuje. Presretna sam što je imam priliku upoznati slušajući njegove priče i sjećanja", kazala je.

Lucija ima sina Leona kojemu priča o njegovoj baki.

"Jedan od najvažnijih savjeta koje sam dobila od svoje majke jest da nikada ne bježim od odgovornosti. S time rastemo i tako učimo. Svome sinu od prvoga dana pričam o baki jer ona živi kroz mene", istaknula je.