Ljubavna priča Sophije Loren i njezinog supruga Carla Pontija bila je neporecivo dramatična. Počela je kad je bila tinejdžerica, uključivala je optužbe za bigamiju i dva vjenčanja. Međutim, čak i nakon što se sva drama stišala, postoji jedno značajno žaljenje koje još uvijek nosi od dana svog vjenčanja.

Holivudska zvijezda, tada poznata kao Sophia Lazzaro, imala je samo 16 godina kada je 1950. upoznala Carla Pontija, koji je bio 20 godina stariji od nje. U svojoj knjizi Sophia Loren opisuje kako je upoznala Carla i piše da je to bila ljubav na prvi pogled.

“Bila je to ljubav na prvi pogled za oboje. Upoznali smo se na natjecanju ljepote u Rimu kad sam imala 16 godina, a on je bio u žiriju. Vidio me kako sjedim za stolom s prijateljima i poslao mi poruku tražeći od mene da se pridružim natjecanju.”

Objasnila je dalje: “Jesam, i završila sam druga, ali najvažnije je da smo se tako počeli viđati, prvo prijateljski, a onda je postalo ozbiljno kad sam imala 19 godina… Iskreno smo se voljeli.”

Unatoč razlici u godinama i njegovu braku s Giulianom Fiastri, Carlo i Sophia zaljubili su se tijekom snimanja filma iz 1954. godine. Loren je u svojim memoarima napisala: "Bilo je i nečeg očinskog u njegovoj prisutnosti, a ja nikada nisam imala pravog oca."

Carlo ju je navodno u tajnosti zaprosio otprilike u vrijeme kada je završilo snimanje filma, no zaruke su skrivali nekoliko godina dok on nije dobio razvod. To je bio težak zadatak zbog strogih talijanskih zakona u to vrijeme.

Žali zbog jedne stvari

Sophia se zbližila s kolegom Caryjem Grantom. Imao je 52 godine i već je bio u trećem braku kada se zaljubio u Loren koja je tada imala 22 godine, piše Bright Side.

Za Sydney Morning Herald je rekla: “Cary je bio zaljubljen u mene i želio je da se udam za njega, ali to bi značilo napuštanje Carla i stvaranje velikog skandala. Užasno sam se bojala kakve bi bile reakcije da sam otišla iz Italije.”

Unatoč Grantovom prijedlogu, Loren je odlučila ostati s Carlom. Vjenčali su se putem punomoćnika 1957. Međutim, njihov prvi brak trajao je samo pet godina, jer su bili prisiljeni ishoditi poništenje zbog optužbi za bigamiju.

Sophia Loren i Carlo Ponti bili su suočeni s optužbama za bigamiju u Italiji, jer njihov brak nije priznala talijanska vlada jer je Ponti još uvijek bio u braku s prvom ženom. Par nije planirao doći na suđenje jer nisu bili ni na vjenčanju.

Zbog pravnih problema bilo im je neugodno odgovarati na pitanja o njihovu bračnom statusu. Loren je rekla da ih je oboje uzrujalo što su morali razgovarati o tome. “Moj muž, to jest moj bivši muž, mislim moj zaručnik… pa, znaš Carlo – i ne želim razgovarati o tome jer nas to samo uzrujava.”

Nakon što se sklonio u Francusku, Carlo Ponti se razveo i par se ponovno vjenčao 1965. No, to nije bio kraj bajke kakav bi neki očekivali. Sophia Loren priznala je za Radio Times da žali zbog svog vjenčanja, rekavši: "Vrlo je teško reći da ne žalite."

Unatoč životnoj drami, Sophia Loren još uvijek žali što nije imala bijelu vjenčanicu. “Jedina stvar za kojom malo žalim je što se nikada nisam udala u bijeloj haljini. To je bio san mog života, koji je još uvijek u meni”, iskreno je ispričala.

