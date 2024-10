Ona je plaha, a on arogantan: Zoran i Sanja Milanović ubojita su kombinacija

Priča o ljubavi između hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića i prve dame Sanje Musić Milanović počela je na novogodišnjoj proslavi 1991. godine. Te večeri, sudbina ih je spojila u kući zajedničkih prijatelja – ona je bila studentica medicine, a on diplomirani pravnik. Ljubav se rodila brzo, a već nekoliko tjedana kasnije postali su par. Njihova veza ubrzo je prerasla u ljubav koja traje i danas, više od tri desetljeća.

Godine 1994. par je svoju vezu okrunio brakom u crkvi Svetog Andreja u Bakru. Dvije godine kasnije, Zoran Milanović postaje savjetnik u hrvatskoj misiji pri NATO-u i Europskoj uniji, a to ih dovodi do nove pustolovine – preseljenja u Bruxelles. Ova odluka nije bila laka za Sanju, koja je tada upravo započela specijalizaciju iz epidemiologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

"Plakala sam kad smo se selili u Belgiju… bili smo mladi, vjenčani samo tri godine, svojom odlukom bez djece, uživali smo u svojoj podstanarskoj garsonijeri… No, danas me za Belgiju veže toliko toga", prisjetila se Sanja za Jutarnji list.

U Bruxellesu su 1998. godine dočekali rođenje svog prvog sina, Ante Jakova, a samo godinu dana kasnije vraćaju se u Hrvatsku. Zoran se tada učlanjuje u SDP, čime započinje njegov politički put, dok Sanja nastavlja graditi karijeru u zdravstvenom sektoru. Bračni par Milanović dobio je drugog sina, Marka, 2005. godine. U godinama koje slijede, Zoran se penje na političkoj ljestvici, dok Sanja nastavlja svoj uspon u javnom zdravstvu.

Iako se moglo očekivati da će zbog suprugove političke karijere Sanja staviti svoju na čekanje, ona je 2010. doktorirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te postala ugledna epidemiologinja. U svom radu, Sanja je ostala posvećena promoviranju zdravlja i prevenciji bolesti, a vodila je i Službu za promicanje zdravlja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

"Sanja i ja veoma smo slične osobe. Oboje smo tvrdoglavi i odani, iako je ona u nastupu plaha, a ja arogantan. No, osobe smo od riječi i na nas se može osloniti, a kad nešto odlučimo, onda to provedemo do kraja", priznao je Zoran jednom prilikom za Gloriju.

