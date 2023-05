Ivana Vrdoljak, poznatija kao Vanna, i njen suprug Andrija, jedan su od najskladnijih domaćih parova.

Vjenčali su se 1998., a još uvijek izgledaju sretno kao prvoga dana!

"'Nekako riječi 'trud' i 'napor' ne vežem uz brak, zvuče mi kao da govorimo o nekom teškom psihofizičkom iscrpljivanju, a ja to tako ne doživljavam. Trud i napor ulažem u svoju karijeru, ali nemojte me previše ozbiljno shvatiti po tom pitanju… Ne zanimaju me previše odnosi između drugih ljudi, ono što je nekome idealan odnos meni djeluje neprihvatljivo, a nekome bi moj stil bio grozan. Generalno, ljudi možda previše očekuju od drugih, a premalo od sebe", ispričala je svojedobno.

Par, koji ima dvoje zajedničke djece, kćer Janu i sina Luku, je nedavno proslavio 25. godišnjicu braka.

"Želim vam zapravo reći da je od one situacije kad probdijete noć u strepnji zbog temperature do situacije kad shvatite da rečenica: 'Vjeruj mi, mama, znam što radim' stvarno uvjerljivo zvuči, prijeđen dug i izrazito kompleksan put koji vrijedi svake sekunde uložene ljubavi, truda, žrtve i svega ostalog. Sa zgodno posloženim izgledom se rodiš ili ne, i bolje je kad se tako posloži, ali sve ostalo je…", objasnila je jednom prilikom.