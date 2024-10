Kći Elvisa Presleyja predvidjela njegovu smrt: 'Naslutila je da nešto nije u redu'

Lisa Marie Presley imala je jeziv predosjećaj na dan kada je njezin slavni otac, Elvis Presley, preminuo od srčanog udara u dobi od 42 godine.

Riley Keough, kći Lise Marie, potvrdila je tijekom intervjua s Oprah Winfrey da se njezina majka probudila tog jutra 16. kolovoza 1977. s instinktivnim osjećajem da nešto nije u redu.

Iako je tada imala samo devet godina, Keough je otkrila kako njezina majka ima jasne uspomene na očevu smrt.

"Rekla mu je laku noć i mislim da je već tada naslutila da nešto nije u redu. Imala je osjećaj mnogo puta da nije dobro. Rekla bi mi kako bi ga ponekad pronašla u kupaonici kako izgleda odsutno ili kako se drži za ogradu da bi stajao uspravno", rekla je 35-godišnja glumica u isječku objavljenom na Instagramu.

Keough je također otkrila kako je njezina majka kao dijete pisala zloslutna pisma u kojima je predviđala očevu smrt. "Pisala je pisma u kojima je govorila: 'Nadam se da moj tata neće umrijeti'", ispričala je Riley.

Iznenada preminula

Lisa Marie živjela je s Elvisom u Gracelandu u trenutku njegove smrti, a Keough je napomenula kako su samo njih dvoje spavali na drugom katu kuće.

"Mislim da je imala puno bliskih trenutaka s njim tamo gore," rekla je glumica.

Lisa je iznenada preminula u siječnju 2023. u 54. godini života, a prije toga, radila je svojim memoarima "From Here to the Great Unknown," koje je na kraju Keough završila.

Foto: Profimedia

U knjizi, Lisa Marie govori o svom nekonvencionalnom djetinjstvu, borbama s ovisnošću i obitelji, a posebno se dotaknula smrti svoga oca.

"Mislim da je ovo prvi put da je ikad u detalje govorila o njegovoj smrti u knjizi," rekla je Keough.

