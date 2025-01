Lily Allen uhvatila je supruga u prevari: Tražio je žene preko aplikacije?

Lily Allen je tijekom godina otvoreno govorila o svom putu otrežnjenja. Britanska zvijezda pojavila se na podcastu The Recovery kako bi govorila o svojoj doživotnoj borbi s ovisnošću. "U stvarno sam sretnoj i zdravoj vezi", rekla je prije nego što je spomenula svog supruga, glumca Davida Harboura, za kojeg se udala 2020. "On je već trijezan 20 godina. Razmišljamo što ćemo do kraja života... Nemam toliko koliko sam tada imala u smislu uspjeha i bogatstva, ali imam uspjeha i zdravlja u mislima, što mislim da je vrijednije", zaključila je Lily Allen.