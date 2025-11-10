FREEMAIL
ČESTITAMO /

Lijepe vijesti iz Los Angelesa: Supruga Ivice Zubca otkrila da je trudna, pogledajte fotografiju

Lijepe vijesti iz Los Angelesa: Supruga Ivice Zubca otkrila da je trudna, pogledajte fotografiju
Foto: Joe Sutter/pacificcoastnews/pacific Coast News/profimedia

Objava je u kratkom periodu prikupila veliki broj lajkova

10.11.2025.
8:12
Hot.hr
Joe Sutter/pacificcoastnews/pacific Coast News/profimedia
Košarkaš Ivica Zubac (28) i njegova supruga Kristina Zubac (33), rođena Prišč, objavili su radosnu vijest – očekuju svoje prvo dijete! Sretnu vijest podijelili su na Instagramu gdje su objavili zajedničke fotografije na kojima Kristina, magistrica novinarstva i manekenka, ponosno pokazuje svoj trudnički trbuščić.

„Brojimo blagoslove, ali ovaj je najveći do sada“, napisala je Kristina uz objavu, a odmah su uslijedile brojne čestitke njihovih pratitelja.

Kristina je bila finalistica izbora za Miss Universe Hrvatske, a danas je velika zaljubljenica u konje. Ljubavna priča nje i Ivice započela je 2015. godine u Zagrebu, kada su ih upoznali zajednički prijatelji. Iako je među njima pet godina razlike – tada je Kristina imala 23, a Ivica 18 godina – to nije omelo njihovu vezu.

Danas žive u luksuznoj vili u Los Angelesu, a 2021. godine izrekli su sudbonosno „da“ na Malom Lošinju. Slavlje se nastavilo u uvali Čikat, uz oko 180 uzvanika. Među gostima su bila i poznata lica, poput košarkaša Patricka Pattersona, dok je kum mladoženji bio Filip Kratofil, partner pjevačice Lane Jurčević.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivica i Kristina Zubac pokazali veliko srce! Spasit će čovjeka čije su suze dirnule cijelu Hrvatsku: 'Priča me baš pogodila!'

Lijepe vijesti iz Los Angelesa: Supruga Ivice Zubca otkrila da je trudna, pogledajte fotografiju