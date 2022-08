Prepoznatljivog izgleda, bujne kose i dugih nogu, bila je miljenica kako muškog dijela publike, tako i ženske populacije, koja je ovu glumicu obožavala gledati u seriji "Bolji život".

Lidija Vukićević se povukla iz medijskog prostora, ali je zato vrlo aktivna na Instagramu, glumica često objavljuje fotografije iz svog privatnog života i hvali se svojom zanosnom figurom koju već godinama vrhunski održava.

'Ja sam dijete u duši'

Lidija često na društvenim mrežama dobiva pitanja vezana za njezin izgled: "Kako održavate liniju?", "Koja je tajna vašeg mladolikog izgleda?"...

Glumica je tako za Pink TV stala na kraj svim nagađanjima te je otkrila što godinama njeguje da bi tako dobro izgledala u 61. godini.

"Ja sam dijete u duši i to sam davno naučila njegovati kod sebe. Većina me pita i za izgled i za moju vedrinu u 'ovim godinama', iako mi to nije pretjerano važno. Uvijek kažem da to nije pitanje godina, to nema nikakve veze s tim, već s unutarnjom energijom i habitusom", istaknula je Lidija.

"Često volim reći, koliko bismo bili stari kada bismo znali koliko imamo godina? I to je donekle moj odgovor na sve. Netko sam, tko je godinama njegovao i radio na svom unutarnjem biću i mislim da je sve ostalo samo konačan rezultat. Sačuvala sam unutarnji mir i blagostanje, jer čovjeku može biti sve u redu, možete sjediti u najljepšoj bajci, a da osjeća neki nemir iznutra, a to onda nije dobro. Na vrijeme sam to shvatila i radila na sebi, pronašla mir, na prvom mjestu sama sa sobom", zaključila je mudra Lidija koja ima i 20 godina mlađeg partnera.

Ljubi 20 godina mlađeg frajera

Lidija je za Blic otkrila ponešto i o svom 20 godina mlađem frajeru te je dala i pokoji savjet kada je ljubav u pitanju.

"Godine su broj, to je jedno, a način kako živite, energija to je potpuno nešto drugo", otkrila je Lidija i progovorila više o svom ljubavnom životu.

"Uvijek sam za ljubav na daljinu jer 24 sata života s partnerom ubija ljubav. Zahtjevna sam, ali od ljubavi tražim to, ne pristajem na manje, jer ne želim gubiti vrijeme. Nisam birala poslovne tipove koji po cijeli dan rade, skupljaju pare i prikazuju svoju moć, mene to ne zanima", objasnila je zanosna glumica.