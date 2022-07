ŠTO STARIJA, TO BOLJA / Lidija Vukićević zavela 20 godina mlađeg, a kako i ne bi: Napunila je 60, ali ako joj nađete manu - svaka čast!

Glumica Lidija Vukićević, poznatija po ulozi u seriji "Bolji život", danas slavi svoj 60. rođendan. Sudeći po njezinim Instagram fotkama, i dalje vrlo brzo usije atmosferu na društvenim mrežama kada objavi fotku u bikiniju. Lidija je za Blic ispričala kako održava svoj mladenački duh, a otkrila je ponešto i o svom 20 godina mlađem frajeru te je dala i pokoji savjet kada je ljubav u pitanju. "Godine su broj, to je jedno, a način kako živite, energija to je potpuno nešto drugo", otkrila je Lidija i progovorila više o svom ljubavnom životu. "Uvijek sam za ljubav na daljinu jer 24 sata života s partnerom ubija ljubav. Zahtjevna sam, ali od ljubavi tražim to, ne pristajem na manje, jer ne želim gubiti vrijeme. Nisam birala poslovne tipove koji po cijeli dan rade, skupljaju pare i prikazuju svoju moć, mene to ne zanima", otkrila je mudro ova slavna glumica čije zanosne fotke možete vidjeti u nastavku...