Lidija Bačić za Net.hr: 'Nikada ne bih oprostila prevaru, niti sudjelovala u njoj'

Jedna od najuspješnijih i najpopularnijih hrvatskih pjevačica, Lidija Bačić, ovog ljeta bila je veoma zaposlena. Osim što je samo u kolovozu odradila čak 11 koncerata, priprema i dva albuma, od kojih jedan izlazi uskoro, a drugi u 2025. godini. Ipak, to nije sve što atraktivnu Splićanku očekuje u nadolazećim mjesecima. U razgovoru za Net.hr ispričala je pikanterije iz svog poslovnog, ali i privatnog života.

Kako ste, kako je prošlo ljeto, jeste li se stigli odmoriti ikako?

Super sam, radim na pjesmama i projektima. Bilo je preko 30 koncerata posvuda, nisam se odmorila, ali sad ću na neku egzotičnu destinaciju, more i sunce...zaslužila sam.

Na koji način se najviše volite odmarati, kako punite baterije?

Putovanja, dobra klopa i vino s prijateljima, filmovi, veliki sam filmofil. Osim toga preuređujem i dizajniram svoje stanove, to mi je hobi.

Mjesto/grad za ljetovanje kojem se uvijek vraćate?

Barcelona i uvijek moj Split. Svidjela mi se i Australija gdje sam bila na koncertnoj turneji ove godine.

Foto: Promo Lidija Bačić

Spremate li nove pjesme, ako da, što možemo očekivati?

Završavam dvostruki album "Savršeni kaos" koji brzo izlazi i već radim i na albumu za 2025 koji će biti s nekim top duetima.

Postoji li netko iz regije s kime biste htjeli snimiti duet?

Oliver, ali to je nemoguće. Moj omiljeni pjevač, imali smo nekoliko zajedničkih koncerata i to je dragocjeno iskustvo. Puno je kolega u regiji koje cijenim i ne bih izdvojila nikoga. Kad se dogodi dobra pjesma onda se rodi i suradnja.

Koji grad u kojem ste nastupali vam je ostao u najljepšem sjećanju, što se tiče publike i atmosfere?

Puno je bilo lijepih koncerata, ali evo na prvu par: Knin Dan pobjede, Dvorana Stožice Ljubljana, Metković Maraton lađa, Trg Bana Jelačića.

Što biste radili da niste postali pjevačica?

Hm, tesko pitanje. Sav život samo pjevam i to sam ja. Možda bih mogla biti glumica ili imati svoj restoran.

Kakvu glazbu slušate privatno, razlikuje li se od one koju izvodite?

Ja sam pjevala sve stilove jer moj glas može sve - od rocka do narodne glazbe, od duhovne do popa, od klapske pjesme do repanja. Tako da je glazba koju izvodim širok pojam, ali moja playlista u autu je Oliver, Sting ,Gibonni...to me opušta.

Foto: Promo Lidija Bačić

Imate li od nastupa vremena za ljubavni život, postoji li netko poseban?

Uvriježeno mišljenje je da pjevači i pjevačice nemaju vremena ako su uspješni i imaju puno koncerata i obaveza, ali to je pretjerano. Čak i kad imam 11 koncerata kao ovog kolovoza svejedno ostaje dovoljno slobodnog vremena. Naš posao je lijep. Pitajte majke i radnike imaju li vremena, njima je teško. Nema nitko poseban trenutno, ali uvijek sam zaljubljena u život.

Kako biste opisali vašeg idealnog muškarca?

Pravi muškarac, siguran u sebe, lijep, alfa i duhovit. Volim da ima stav, da je uspješan u svom poslu, zaštitnički nastrojen i spreman prihvatiti uspješnu i ostvarenu ženu kao što sam ja.

S obzirom da ste već 10 godina jedna od najpopularnijih hrvatskih pjevačica, kako uspijevate svo to vrijeme skrivati svoj ljubavni život?

Ništa ne skrivam. Kada bude netko vrijedan spominjanja i zadovolji moje kriterije, jer sam ja sve svoje stvorila i zaradila sama,bit će to na sva zvona i na svim naslovnicama - i brak i djeca i on.

Biste li ikad oprostili prevaru?

Ne, niti bih sudjelovala u njoj.

Planirate li kakve nove ili drugačije projekte u 2025. godini?

Pošto me na mom YouTube kanalu prati cijeli svijet, od Amerike do Japana, od Rusije do Brazila, spremam pjesme za svjetsko tržište.

