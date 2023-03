Pjevačica Lidija Bačić za svoje pratitelje na Instagramu pozirala je razgolićena na krevetu. Lijepa Splićanka zauzela je seksi pozu raširenih nogu, a na sebi je imala crni body kojim je vješto naglasila svoje bujne atribute. Lidija je misteriozan pogled uputila prema plahti na krevetu. Uz vruću fotku napisala je: "Volim krevet".

"Ljepotica si, slatka si", "I ja volim krevet", "Lijepa si", "Seksi", "Najljepša", "A ja volim tebe Lidija", bili su neki od komentara ispod objave.

Lidija je tijekom gostovanja u radijskoj emisiji "Special Happy Show" otkrila što misli o golotinji. Kazala je da se fizički puno promijenila od početka karijere.

"Svi su izgledali drukčije na samim počecima karijere, pogledajte Mesija, Ibrahimovića, Ronalda. Danas je u šoubizu postalo normalno da paziš na to kako izgledaš, a posebno žene koje se nauče šminkati i ponašati, slikati se… Mislim da je to sve važno. Što se tiče provokativnih izdanja, ja ih osmišljam. Imam nekoliko stilista s kojima radim, koji rade na moje nahođenje. Najviše slušam samu sebe. Nekoliko puta sam poslušala druge, imala neke izlete i to je bilo stvarno loše", rekla je.

Priznaje da igra na kartu izgleda i pritom misli da je to sasvim normalna pojava.

"Velika je to karta i ko god ne igra na nju, pogriješio je. Mislim na žene. U svijetu su sve predotjerane i toliko skinute, skoro doslovice gole – Rijana, Niki Minaž, Bijons… Mi smo ovdje prečedne. Vani bi ti rekli ‘Daj još’, ali smo mi mala zemlja. Reklo bi se selo veselo. Sve kroz povećalo gledamo. U svijetu bi to bilo potpuno drugačije", zaključila je.